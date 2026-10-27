Xe tập lái va chạm container, học viên tử vong, thầy dạy lái bị thương

Ngày 27/10, lãnh đạo UBND xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái và xe container khiến một học viên lái xe tử vong, thầy dạy lái bị thương.

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h45 cùng ngày, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ), xe đầu kéo biển số 81H-036.24 kéo theo rơ moóc biển số 81RM-003.80 do tài xế Bùi Văn Lâm (SN 1981, trú tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông theo hướng Lâm Đồng đi Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, xe đầu kéo xảy ra va chạm với xe tải tập lái biển số 48A-292.63 do học viên M.V.L. (SN 1983, trú xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển theo chiều ngược lại. Trên xe có thầy dạy lái Nguyễn H.L. (SN 1993, trú xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng).

Cú va chạm mạnh khiến cabin 2 phương tiện hư hỏng nặng, học viên học lái và thầy dạy lái bị thương mắc kẹt trong xe. Thấy tai nạn, người dân cùng lực lượng chức năng đã phá cửa đưa các nạn nhân ra ngoài và chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông cấp cứu. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam học viên đã tử vong, còn thầy dạy lái bị thương

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra và làm rõ.