Xe tập lái gây tai nạn, giáo viên tử vong: Vấn đề pháp lý cần làm rõ

Vụ tai nạn giữa xe tập lái và ô tô tải trên đường tránh phía Đông Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk, khiến một giáo viên dạy lái xe tử vong đặt ra nhiều vấn đề pháp lý cần được cơ quan chức năng làm rõ.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 10h50 ngày 17/9, tại Km11+700 đường tránh Đông Buôn Ma Thuột, đoạn qua buôn Ta Ra, xã Ea Knuếc, tỉnh Đắk Lắk xảy ra vụ tai nạn giữa một xe ô tô tập lái và ô tô tải.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: Công an tỉnh Đắk Lắk

Xe tập lái mang biển kiểm soát 47C-348.xx do anh B.C.H (SN 2008) điều khiển, trên xe có giáo viên dạy lái P.T.T. Khi lưu thông theo hướng từ Quốc lộ 27 đi Quốc lộ 26, xe tập lái xảy ra va chạm với ô tô tải do ông N.T.M (SN 1988) điều khiển, đang dừng cùng chiều phía trước.

Vụ tai nạn khiến giáo viên dạy lái tử vong. Theo thông tin từ cơ quan chức năng, nguyên nhân sơ bộ được xác định là người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát.

Trao đổi về vụ việc, luật sư Nguyễn Văn Nam - Đoàn Luật sư TP Hà Nội cho rằng, với các vụ tai nạn giao thông có hậu quả chết người, việc xác định trách nhiệm pháp lý phải dựa trên tổng thể các chứng cứ, không chỉ căn cứ vào vị trí va chạm hoặc hậu quả xảy ra.

Theo luật sư Nam, trước hết cần làm rõ hành vi của người trực tiếp điều khiển xe tập lái. Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện phải chấp hành quy định về tốc độ, khoảng cách an toàn với xe phía trước; đồng thời phải quan sát, giảm tốc độ hoặc dừng lại để bảo đảm an toàn trong những trường hợp có chướng ngại vật hoặc điều kiện giao thông đòi hỏi phải xử lý phù hợp.

"Việc cơ quan chức năng bước đầu xác định người điều khiển xe tập lái không chú ý quan sát là một tình tiết quan trọng. Tuy nhiên, để xác định trách nhiệm pháp lý, vẫn cần làm rõ cụ thể hành vi, lỗi, điều kiện giao thông tại thời điểm xảy ra sự việc và mối quan hệ nhân quả giữa hành vi đó với hậu quả", luật sư Nguyễn Văn Nam phân tích.

Theo luật sư Nam, việc người điều khiển phương tiện là học viên cũng cần được xem xét trong đúng bối cảnh của hoạt động đào tạo lái xe. Không thể chỉ từ việc người học đang trực tiếp điều khiển xe mà mặc nhiên kết luận người này phải chịu toàn bộ trách nhiệm đối với hậu quả.

Một vấn đề khác cần được xác minh là việc chiếc xe tải dừng cùng chiều phía trước có bảo đảm các điều kiện theo quy định hay không.

Điều 18 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2024 quy định người điều khiển phương tiện khi dừng, đỗ phải có tín hiệu báo cho các phương tiện khác biết khi ra, vào vị trí dừng, đỗ và không được làm ảnh hưởng đến người đi bộ, phương tiện tham gia giao thông. Luật cũng quy định nhiều vị trí không được dừng, đỗ, đồng thời yêu cầu trong trường hợp sự cố kỹ thuật hoặc bất khả kháng buộc phải đỗ xe tại nơi không được phép hoặc chiếm một phần đường xe chạy thì phải có tín hiệu cảnh báo phù hợp.

Theo luật sư Nguyễn Văn Nam, cơ quan chức năng cần xác định chiếc xe tải tại thời điểm xảy ra tai nạn đang dừng hay đỗ, vị trí cụ thể, phần đường chiếm dụng, điều kiện quan sát và việc người điều khiển có thực hiện các biện pháp cảnh báo an toàn hay không.

"Nếu xe tải dừng, đỗ đúng quy định và bảo đảm các điều kiện an toàn thì trách nhiệm của người điều khiển xe phía sau sẽ được đánh giá trên những căn cứ khác. Ngược lại, nếu có hành vi dừng, đỗ vi phạm quy định và hành vi đó có quan hệ nhân quả với vụ tai nạn thì đây cũng là tình tiết cần được xem xét khi xác định lỗi của các bên", luật sư Nam cho biết.

Luật sư Nguyễn Văn Nam nhấn mạnh, việc một phương tiện bị xe khác đâm từ phía sau không đồng nghĩa trong mọi trường hợp phương tiện phía sau đương nhiên có lỗi. Trách nhiệm phải được xác định dựa trên toàn bộ diễn biến vụ việc và quy định pháp luật.