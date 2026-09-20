Xe tập lái gây cản trở giao thông, xử lý thế nào?

Hỏi: Tôi tham gia giao thông và nhận thấy tại một số tuyến đường vẫn còn tình trạng xe tập lái cố tình chạy chậm hoặc bám một làn gây cản trở các xe khác. Vậy, cần làm gì để các xe tập lái này lưu thông có văn hóa hơn?

Chu Văn Hiếu (Bắc Ninh)

Đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) trả lời:

Thời gian vừa qua, qua theo dõi tình hình trật tự, an toàn giao thông và phản ánh của người dân, Cục CSGT nhận thấy tại một số tuyến đường vẫn còn tình trạng xe tập lái chưa chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về trật tự, an toàn giao thông.

Một trong những nguyên nhân của tình trạng trên là do nhiều giáo viên dạy lái xe chưa nhận thức đúng về ý thức và đạo đức của người lái xe. Điều này dẫn đến họ hướng dẫn học viên đi đường chưa có văn hóa giao thông (điển hình là việc chạy chậm bám trái…).

Xe tập lái vi phạm không chỉ gây cản trở giao thông, tiềm ẩn nguy cơ ùn tắc, tai nạn giao thông mà còn có thể hình thành thói quen tham gia giao thông không đúng quy định cho người học lái xe.

Để chủ động phòng ngừa, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn liên quan đến xe tập lái, Cục CSGT đã đề nghị Cục Đường bộ Việt Nam nhiều nội dung.

Theo đó, cần quán triệt các cơ sở đào tạo lái xe thực hiện nghiêm quy định pháp luật về trật tự, an toàn giao thông trong quá trình đào tạo thực hành trên đường; nâng cao trách nhiệm của giáo viên dạy thực hành, tăng cường hướng dẫn, giám sát học viên, đặc biệt khi tập lái trên các tuyến đường có tốc độ, mật độ phương tiện cao.

Bên cạnh đó, thường xuyên kiểm tra, rà soát hoạt động đào tạo thực hành; kịp thời chấn chỉnh, xem xét xử lý hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với các trường hợp vi phạm nhiều lần, vi phạm nghiêm trọng, bảo đảm tính nghiêm minh và sức răn đe.

Thời gian tới, lực lượng CSGT toàn quốc tiếp tục tăng cường tuần tra kiểm soát, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm của xe tập lái trong quá trình tham gia giao thông.