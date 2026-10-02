Xe tập lái gặp tai nạn, Cục Đường bộ yêu cầu dạy kỹ cách giữ khoảng cách

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Xây dựng về nâng cao chất lượng đào tạo lái xe, Cục Đường bộ Việt Nam vừa đề nghị Sở Xây dựng các tỉnh, thành và các cơ sở đào tạo lái xe tăng cường bảo đảm an toàn trong quá trình thực hành trên đường.

Theo Cục Đường bộ, qua báo cáo của Cục CSGT và thông tin trên báo chí, thời gian qua xảy ra một số vụ tai nạn liên quan đến xe tập lái tại Bắc Ninh, Gia Lai... khiến một giáo viên và một người khác tử vong.

Để hạn chế tai nạn, Cục Đường bộ yêu cầu các cơ sở đào tạo nghiên cứu, xây dựng và thẩm định chương trình, giáo trình, bổ sung các tình huống an toàn khi học viên thực hành trên đường, đặc biệt là cao tốc.

Cục Đường bộ yêu cầu bổ sung kỹ năng giữ khoảng cách an toàn khi học viên thực hành lái xe. Ảnh minh họa: Đình Hiếu

Các tình huống cần được đưa vào bài học gồm: xe chuyển làn vào cao tốc; chuyển làn ra khỏi cao tốc; xe phía trước giảm tốc đột ngột; phương tiện khác chuyển làn vào khoảng trống giữa xe tập lái và xe phía trước.

Cục Đường bộ cũng yêu cầu rà soát quy trình quản lý, tổ chức đào tạo thực hành và việc phân công giáo viên, bảo đảm phù hợp với yêu cầu an toàn, hạn chế nguy cơ xảy ra tai nạn trong quá trình dạy lái.

Sở Xây dựng các tỉnh, thành được yêu cầu chỉ đạo cơ sở đào tạo thực hiện các nội dung trên; kiểm tra hoạt động đào tạo thực tế và dữ liệu trên Hệ thống thông tin quản lý, giám sát đào tạo lái xe để kịp thời chấn chỉnh.

Theo Cục Đường bộ, việc đào tạo không chỉ dừng ở các thao tác kỹ thuật mà cần giúp học viên hình thành kỹ năng nhận diện, xử lý những tình huống bất ngờ thường gặp khi tham gia giao thông thực tế.