Xe tăng T-90S xuất hiện như thế nào trong các hoạt động công khai của QĐND Việt Nam?

Sau khi được đưa vào biên chế, xe tăng T-90S và T-90SK không chỉ được biết đến qua những thông tin về quá trình huấn luyện, làm chủ trang bị mà còn xuất hiện tại nhiều hoạt động công khai của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đây là những dịp hiếm hoi công chúng có thể trực tiếp quan sát một trong những dòng xe tăng hiện đại đang được trang bị cho lực lượng Tăng thiết giáp.

Một trong những lần xuất hiện đáng chú ý nhất diễn ra tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 ở sân bay Gia Lâm, Hà Nội.

Tại khu vực trưng bày ngoài trời, bộ đôi xe tăng T-90S và T-90SK được giới thiệu cùng các phương tiện tiêu biểu của lực lượng Tăng thiết giáp. Báo Quân đội nhân dân cho biết đây là 2 biến thể T-90 được Binh chủng Tăng thiết giáp trang bị.

Đáng chú ý, xe tăng T-90S/SK được đặt trong không gian trưng bày cùng chiếc T-54, tạo nên hình ảnh khá rõ về quá trình phát triển nhiều thế hệ của xe tăng Việt Nam.

Từ nền tảng T-54 đã phục vụ nhiều thập niên đến T-90S/SK với hệ thống điều khiển hỏa lực, cảm biến và mức độ tự động hóa cao hơn, sự xuất hiện cạnh nhau của các phương tiện cho thấy lực lượng Tăng thiết giáp đang duy trì một đội hình trang bị đa thế hệ.

Tại triển lãm, bộ đôi chiến xa T-90S/SK cũng được giới thiệu với nhiều đặc điểm kỹ thuật tiêu biểu như pháo nòng trơn 125 mm, hệ thống nạp đạn tự động, máy tính đường đạn, cảm biến quang - ảnh nhiệt, khí tài quan sát và hệ thống tự động bám mục tiêu.

Đây là những thành phần tạo nên sự khác biệt căn bản giữa T-90 và các dòng xe tăng thế hệ cũ.

Việc đưa T-90S/SK ra giới thiệu công khai cũng có ý nghĩa về mặt hình ảnh. Trong một triển lãm quốc phòng có sự tham gia của đông đảo đoàn đại biểu và doanh nghiệp quốc phòng quốc tế, những phương tiện đang có trong biên chế được trưng bày bên cạnh các sản phẩm công nghiệp quốc phòng trong nước và quốc tế.

Bộ Quốc phòng cho biết Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2024 có quy mô lớn hơn lần tổ chức năm 2022 và trưng bày nhiều chủng loại vũ khí, khí tài trong biên chế của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Xe tăng T-90S/SK vì thế không còn chỉ xuất hiện trong những thông tin chuyên ngành mà đã trở thành một trong những hình ảnh đại diện cho quá trình hiện đại hóa lực lượng Tăng thiết giáp.

Cùng với T-54/T-55 và T-62, dòng chiến xa này giúp công chúng nhìn thấy rõ hơn một lực lượng đang chuyển đổi từng bước từ những nền tảng thiết kế cũ sang các phương tiện có mức độ tự động hóa và tích hợp công nghệ cao hơn.