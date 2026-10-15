Xe tăng T-90M tại Ukraine: Thực chiến nói lên điều gì?

Xe tăng T-90M được Nga phát triển nhằm nâng cao sức chiến đấu của lực lượng xe tăng chủ lực. Tuy nhiên, khi tham chiến tại Ukraine, phương tiện phải hoạt động trong môi trường có mật độ UAV, pháo binh và vũ khí chống tăng cao.

Những điều kiện đó tạo ra phép thử thực tế đối với cả thiết kế xe tăng lẫn chiến thuật sử dụng.

Một trong những lợi thế của T-90M là sự kết hợp giữa pháo 125 mm, hệ thống ngắm cải tiến và giáp bảo vệ tăng cường.

Các trang bị này giúp xe thực hiện nhiệm vụ tấn công mục tiêu bọc thép, yểm trợ bộ binh và khai hỏa từ những vị trí được lựa chọn.

Tuy nhiên, lợi thế kỹ thuật chỉ được phát huy khi kíp xe có thông tin mục tiêu đáng tin cậy và được các lực lượng khác hỗ trợ.

Các tổn thất được ghi nhận qua hình ảnh và video tại Ukraine cho thấy T-90M không phải phương tiện bất khả xâm phạm.

Dự án theo dõi tổn thất thiết giáp Oryx từng ghi nhận những trường hợp T-90M bị phá hủy, hư hại, bỏ lại hoặc bị đối phương thu giữ.

Dữ liệu nguồn mở này có giá trị tham khảo, nhưng không thể đại diện đầy đủ cho tổng số tổn thất thực tế vì chỉ bao gồm những trường hợp có bằng chứng hình ảnh được xác minh.

UAV tạo ra một thách thức đặc biệt. Các phương tiện trinh sát không người lái có thể phát hiện vị trí xe tăng, hỗ trợ điều chỉnh hỏa lực hoặc dẫn đường cho UAV tấn công.

Trong môi trường như vậy, việc tập trung nhiều xe tăng tại một khu vực mà không có biện pháp ngụy trang và bảo vệ phù hợp có thể làm gia tăng nguy cơ bị phát hiện.

Điều đó không có nghĩa xe tăng đã mất vai trò trên chiến trường. Phương tiện vẫn cung cấp hỏa lực trực tiếp, khả năng bảo vệ và tính cơ động mà bộ binh đơn thuần khó thay thế.

Vấn đề nằm ở cách tổ chức tác chiến, khả năng phối hợp và mức độ thích ứng với các mối đe dọa mới.

Trường hợp T-90M cho thấy đánh giá một xe tăng không thể chỉ dựa vào độ dày giáp hay cỡ nòng pháo.

Hiệu quả thực tế còn được quyết định bởi hậu cần, huấn luyện, thông tin tình báo và khả năng bảo vệ trước UAV.

Những yếu tố này giải thích vì sao một phương tiện hiện đại vẫn có thể chịu tổn thất lớn khi hoạt động trong điều kiện bất lợi.