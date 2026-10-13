Xe tăng T-90M, quân bài thiết giáp hiện đại của Nga

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-90M Proryv là phiên bản hiện đại hóa sâu của dòng T-90, được Nga phát triển nhằm nâng cao sức mạnh của lực lượng thiết giáp mà không phải thay thế hoàn toàn nền tảng đã được sản xuất trong nhiều năm.

Chương trình này tập trung cải thiện hỏa lực, khả năng bảo vệ, hệ thống quan sát và điều kiện hoạt động của kíp lái.

Một trong những thay đổi dễ nhận thấy nhất là tháp pháo được thiết kế lại, với các tấm giáp bảo vệ và bố trí trang bị khác biệt so với những phiên bản T-90 trước đó.

Xe vẫn sử dụng pháo nòng trơn 125 mm, nhưng được cải tiến hệ thống điều khiển hỏa lực và khả năng quan sát.

Nhờ vậy, T-90M có thể khai thác những loại đạn xe tăng hiện đại trong khi tiếp tục sử dụng hệ thống vũ khí có nguồn gốc từ thiết kế Liên Xô.

Khả năng bảo vệ cũng được chú trọng. Xe được trang bị giáp phản ứng nổ Relikt cùng các giải pháp gia cường tại những khu vực quan trọng.

Động cơ diesel có công suất được công bố khoảng 1.130 mã lực giúp phương tiện duy trì khả năng cơ động dù có khối lượng lớn và mang nhiều trang bị bổ sung.

T-90M còn được cải thiện hệ thống quan sát và liên lạc, cho phép kíp xe theo dõi tình hình chiến trường, phối hợp với các đơn vị khác và thực hiện nhiệm vụ trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Tuy nhiên, hiệu quả thực tế vẫn phụ thuộc vào chất lượng cảm biến, khả năng huấn luyện và điều kiện vận hành.

Cuộc xung đột tại Ukraine đã đặt T-90M trước những thách thức lớn. UAV trinh sát, máy bay không người lái góc nhìn thứ nhất (FPV), pháo binh và vũ khí chống tăng khiến xe tăng phải thay đổi cách ngụy trang, cơ động và phối hợp với bộ binh.

Những cải tiến về giáp và hỏa lực không thể loại bỏ hoàn toàn nguy cơ bị tập kích.

Dù vậy, T-90M vẫn giữ vị trí quan trọng trong chương trình hiện đại hóa thiết giáp Nga.

Việc tiếp tục sản xuất, sửa chữa và nâng cấp dòng xe này cho thấy Moscow đang tìm cách duy trì năng lực chiến đấu bằng sự kết hợp giữa phương tiện mới và nguồn lực công nghiệp hiện có.