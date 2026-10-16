Xe tăng T-90M chống UAV bằng những biện pháp nào?

Sự phổ biến của UAV góc nhìn thứ nhất (FPV) đã làm thay đổi cách xe tăng hoạt động trên chiến trường.

Thay vì chỉ đối phó với pháo chống tăng và tên lửa dẫn đường, xe tăng hiện nay còn phải cảnh giác với những phương tiện không người lái nhỏ, có khả năng tiếp cận từ nhiều hướng.

Đối với T-90M, yêu cầu thích ứng ngày càng trở nên cấp thiết khi UAV có thể được sử dụng để trinh sát, xác định vị trí và trực tiếp tấn công phương tiện.

Một biện pháp được áp dụng là bổ sung kết cấu bảo vệ dạng lồng hoặc mái che phía trên tháp pháo.

Những kết cấu này tạo thêm khoảng cách giữa UAV và các bộ phận quan trọng của xe, đồng thời có thể làm thay đổi điều kiện tiếp xúc của đầu đạn.

Tuy nhiên, hiệu quả phụ thuộc vào cấu tạo kết cấu, góc tiếp cận và loại đầu đạn. Lồng chống UAV không thể thay thế giáp chính hoặc bảo đảm xe tăng an toàn trước mọi cuộc tập kích.

Biện pháp thứ hai là sử dụng thiết bị tác chiến điện tử nhằm gây nhiễu một số kênh điều khiển hoặc định vị của UAV.

Đây không phải giải pháp toàn diện, bởi hiệu quả phụ thuộc vào tần số hoạt động, cấu hình thiết bị và khả năng thích ứng của đối phương. Một số UAV có thể sử dụng phương thức điều khiển khác hoặc tiếp tục hoạt động khi tín hiệu bị suy giảm.

Nga cũng phát triển hệ thống phòng thủ chủ động Arena-M. Hệ thống sử dụng radar để phát hiện mối đe dọa đang tiếp cận và kích hoạt đạn đánh chặn trong những điều kiện phù hợp.

Tuy nhiên, khả năng đối phó từng loại UAV cần được đánh giá riêng; không nên mặc nhiên coi hệ thống có thể đánh chặn mọi mục tiêu bay thấp hoặc mọi cuộc tập kích từ trên cao.

Ngoài trang bị trên xe, tổ chức đội hình và phối hợp với bộ binh cũng giữ vai trò quan trọng.

Các đơn vị cần phát hiện nguy cơ sớm, hạn chế để phương tiện tập trung tại vị trí dễ bị quan sát và duy trì khả năng cơ động khi có nguy cơ bị tập kích.

Thông tin từ các đơn vị trinh sát có thể giúp xe tăng lựa chọn tuyến di chuyển phù hợp hơn.

Không có giải pháp đơn lẻ nào bảo đảm an toàn tuyệt đối. Giáp bổ sung làm tăng khối lượng, thiết bị gây nhiễu cần nguồn điện và cấu hình phù hợp, còn hệ thống phòng thủ chủ động có giới hạn về hướng bảo vệ và số lần đánh chặn.

T-90M vì thế phản ánh xu hướng cải tiến rộng hơn của xe tăng hiện đại: chuyển từ bảo vệ chủ yếu bằng giáp sang kết hợp nhiều lớp phòng thủ.