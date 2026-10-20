Xe tăng T-80BVM Nga có thể áp sát đối thủ trong im lặng?

Trong thông cáo quảng bá, Rostec mô tả T-80BVM có thể đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau. Xe được ví như một "cỗ máy phá tường bằng thép", có khả năng xuyên thủng phòng tuyến đối phương trong khi khai hỏa với sự hỗ trợ của nhiều máy bay không người lái (UAV) góc nhìn thứ nhất (FPV).

Xe tăng T-80BVM. (Ảnh: DB)

Ở một vai trò khác, T-80BVM được ví như "tay bắn tỉa" trên chiến trường. Khi phối hợp với UAV trinh sát để xác định và hiệu chỉnh mục tiêu, xe tăng có thể tấn công những vị trí nằm ngoài tầm nhìn trực tiếp, với khoảng cách được Rostec đề cập lên tới khoảng 10 km chỉ sau vài phát bắn.

Điểm được tập đoàn Nga nhấn mạnh nhất là khả năng tập kích bất ngờ. Rostec cho rằng động cơ tuabin khí hoạt động êm ái, kết hợp với khả năng ngụy trang, giúp T-80BVM nhanh chóng cơ động vòng qua sườn đối phương mà không bị phát hiện.

Rostec cũng gọi T-80BVM là xe tăng "biết bay", ám chỉ những màn trình diễn trong đó xe lao khỏi các đường dốc đất tại triển lãm quân sự Nga. Theo tập đoàn này, hình ảnh đó thể hiện tốc độ, khả năng cơ động và hiệu suất vận hành của xe trên địa hình khó khăn.

T-80BVM là phiên bản hiện đại hóa của xe tăng T-80BV có nguồn gốc từ thời Liên Xô. Xe sử dụng động cơ tuabin khí GTD-1250 công suất 1.250 mã lực và pháo nòng trơn 125 mm 2A46M-1.

Theo Rostec, những nâng cấp chính bao gồm hệ thống điều khiển hỏa lực hiện đại hóa, lớp giáp bảo vệ được cải tiến và khả năng sử dụng tên lửa dẫn đường phóng qua nòng pháo. Tập đoàn chưa công bố chi tiết về các tính năng khác, đồng thời cho biết sẽ giới thiệu thêm thông tin trong thời gian tới.

Động cơ tuabin khí mang lại cho T-80 khả năng tăng tốc mạnh và khởi động thuận lợi trong điều kiện thời tiết cực lạnh. Nhận định của Rostec rằng động cơ này hoạt động êm hơn động cơ diesel là đánh giá của nhà sản xuất, chưa đủ để khẳng định xe tăng có thể tiếp cận đối phương mà không bị phát hiện.

Bên cạnh đó, động cơ tuabin khí tiêu thụ nhiên liệu nhiều hơn đáng kể so với động cơ diesel được sử dụng trên các dòng T-72 và T-90 của Nga. Mức tiêu hao nhiên liệu cao từ lâu đã là một trong những nhược điểm thường được nhắc đến của dòng T-80, có thể gây thêm áp lực đối với công tác hậu cần khi triển khai xe tăng trong thời gian dài.

Vai trò "tay bắn tỉa" mà Rostec đề cập phản ánh một phương thức tác chiến ngày càng phổ biến trong cuộc xung đột tại Ukraine. Thay vì tiến gần mục tiêu để giao chiến trực tiếp, xe tăng có thể khai hỏa vào những vị trí nằm ngoài tầm nhìn của kíp lái, trong khi UAV trinh sát cung cấp thông tin và hỗ trợ hiệu chỉnh đường đạn.

Cách sử dụng này giúp xe tăng đảm nhiệm một phần vai trò của pháo binh cơ động, đồng thời hạn chế nguy cơ phải tiếp cận gần đối phương trong môi trường có mật độ UAV cao. Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào khả năng trinh sát, liên lạc, hiệu chỉnh hỏa lực và điều kiện chiến trường.

Nga đã triển khai rộng rãi T-80BVM tại Ukraine. Dù được hiện đại hóa, dòng xe tăng này vẫn phải đối mặt với các mối đe dọa từ UAV, tên lửa chống tăng và mìn. Những vũ khí này đã gây ra tổn thất đáng kể cho lực lượng xe tăng Nga trong cuộc xung đột.

Theo nhóm giám sát nguồn mở Oryx, đơn vị chỉ ghi nhận tổn thất có bằng chứng hình ảnh hoặc video, tổng cộng 1.311 xe tăng thuộc dòng T-80 của Nga đã bị phá hủy, hư hại, bỏ lại hoặc bị thu giữ. Trong số này có 264 chiếc T-80BVM, gồm 150 chiếc thuộc phiên bản tiêu chuẩn và 114 chiếc thuộc phiên bản năm 2022.

Danh sách của Oryx còn bao gồm 712 chiếc T-80BV đời cũ, 148 chiếc T-80BV phiên bản năm 2022, 107 chiếc T-80U và 53 chiếc T-80 chưa xác định được biến thể chính xác.

Nhà sản xuất xe tăng chủ lực thuộc Rostec là Uralvagonzavod, vẫn tiếp tục nâng cấp các khung gầm T-80BV được lưu trữ lên tiêu chuẩn T-80BVM rồi bàn giao cho quân đội Nga. Tập đoàn chưa công bố tổng số xe đã được chế tạo hoặc nâng cấp.