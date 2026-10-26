Xe tăng T-64 Ukraine 'nát như tương' rút khỏi chiến trường

UAV phá hủy xe tăng T-64 của Ukraine tại vùng Kharkiv. (Video: Bộ Quốc phòng Nga)

Trước năm 2022, T-64 giữ vai trò chủ lực trong lực lượng xe tăng Ukraine. Những tổn thất và tình trạng hao mòn tích lũy trong chiến sự đã làm thay đổi tương quan giữa các dòng xe tăng. Hiện nay, T-72 có vai trò nổi bật hơn nhờ Ukraine tiếp nhận số lượng đáng kể xe tăng loại này từ các nước đối tác.

Các binh sĩ Ukraine nhiều lần cho biết họ buộc phải triển khai xe tăng ở những vị trí xa tiền tuyến hơn do nguy cơ bị hỏa lực Nga tập kích. Tình trạng này đặc biệt đáng lo ngại đối với các xe tăng phương Tây như M1 Abrams của Mỹ, có kích thước lớn và đòi hỏi kíp lái đông hơn. Ngay cả xe tăng T-64 với kích thước nhỏ gọn và dễ ngụy trang hơn, cũng không nằm ngoài nguy cơ bị tấn công.

Dù phần lớn T-64 đã trở nên lỗi thời so với các thiết kế xe tăng hiện đại, dòng xe này vẫn giữ vai trò nhất định trong cuộc xung đột. Một trong những nguyên nhân là các cuộc giao chiến trực tiếp giữa xe tăng với xe tăng tương đối hạn chế, trong khi cả Nga và Ukraine đều sử dụng xe tăng chủ yếu để hỗ trợ bộ binh và thực hiện các nhiệm vụ chiến đấu trên bộ.

Khả năng duy trì hoạt động của T-64 cũng đặt ra nhiều thách thức cho quân đội Ukraine. Yêu cầu bảo trì cao được cho là một trong những yếu tố gây khó khăn cho việc duy trì số lượng xe tăng sẵn sàng chiến đấu.

Chuyên gia thiết giáp Ukraine Mykola Salamakha từng tiết lộ rằng, chỉ khoảng 1/3 số xe tăng trong quân đội Ukraine được đánh giá là sẵn sàng chiến đấu. Trong một số trường hợp, tỷ lệ này thậm chí chỉ còn khoảng 1/5.