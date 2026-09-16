Xe tăng T-54B và những thay đổi quan trọng

Trong quá trình phát triển dòng xe tăng chủ lực T-54, phiên bản T-54B được xem là một bước nâng cấp quan trọng.

Điểm thay đổi đáng chú ý nhất nằm ở hệ thống hỏa lực, giúp xe không chỉ duy trì sức mạnh của pháo 100 mm mà còn cải thiện khả năng tác xạ khi đang cơ động.

Xe tăng T-54B được trang bị pháo nòng xoắn D-10T2S cỡ nòng 100 mm. So với những phiên bản T-54 trước đó, khẩu pháo này được kết hợp với hệ thống ổn định STP-2 Tsyklon.

Đây là hệ thống ổn định 2 mặt phẳng, giúp giữ hướng của pháo trong quá trình xe di chuyển, qua đó tạo điều kiện để pháo thủ duy trì đường ngắm và khai hỏa mà không cần xe phải dừng hoàn toàn.

Sự thay đổi này có ý nghĩa trực tiếp đối với cách sử dụng xe tăng. Với những phiên bản trước, việc khai hỏa chính xác thường thuận lợi hơn khi xe dừng.

T-54B có thêm khả năng tác xạ trong trạng thái cơ động, giúp rút ngắn thời gian từ lúc phát hiện mục tiêu đến khi khai hỏa. Hệ thống ổn định vì vậy không đơn thuần là một thiết bị bổ sung, mà làm thay đổi đáng kể khả năng sử dụng hỏa lực của xe.

T-54B còn được bổ sung các thiết bị phục vụ tác chiến ban đêm trong những giai đoạn sản xuất sau, gồm đèn hồng ngoại L-2 Luna, kính ngắm hồng ngoại TPN-1-22-11 cho pháo thủ và đèn hồng ngoại OU-3 dành cho trưởng xe.

Những trang bị này mở rộng khả năng hoạt động của kíp xe trong điều kiện ánh sáng hạn chế.

Về tổng thể, T-54B vẫn giữ nền tảng thiết kế của dòng T-54. Xe tiếp tục sử dụng pháo 100 mm, kết cấu thân và tháp pháo đặc trưng của dòng xe này.

Điểm khác biệt nằm chủ yếu ở việc nâng cấp hệ thống hỏa lực và thiết bị hỗ trợ tác chiến. Nhờ đó, T-54B có khả năng khai thác hiệu quả hơn sức mạnh của pháo chính trong những tình huống đòi hỏi xe vừa cơ động vừa tác xạ.

Đối với lực lượng Tăng thiết giáp Việt Nam, những cải tiến này đặc biệt có ý nghĩa khi T-54B trở thành một trong những phiên bản T-54 được sử dụng trong chiến đấu.

Chiếc xe tăng T-54B số hiệu 843, từng tham gia Chiến dịch Hồ Chí Minh, hiện được công nhận là bảo vật quốc gia.

T-54B vì vậy không phải một thiết kế hoàn toàn mới, mà là bước hoàn thiện quan trọng của nền tảng T-54.

Pháo D-10T2S, hệ thống ổn định 2 mặt phẳng và các thiết bị nhìn đêm giúp phiên bản này nâng cao đáng kể khả năng tác chiến so với những phiên bản trước.