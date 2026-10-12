Xe tăng T-14 Armata được so sánh với một chiếc Ferrari

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata tiên tiến của Nga đang được đưa vào vận hành theo từng giai đoạn và được cải tiến dựa trên kinh nghiệm thu về từ thực địa.

"Một loại đạn pháo mới với nhiều loại đầu đạn khác nhau mang lại hiệu suất nâng cao đã được phát triển dành riêng cho xe tăng Armata. Công việc đang được tiến hành để tiếp tục nâng cao sức mạnh và tối ưu hóa thành phần của nó dựa trên kinh nghiệm sử dụng thiết giáp trong chiến dịch quân sự đặc biệt".

Thông điệp trên do Giám đốc điều hành của Uralvagonzavod (UVZ) - ông Alexander Potapov cho biết vào đêm trước lễ kỷ niệm 90 năm thành lập doanh nghiệp, theo trích dẫn của TASS.

Nga đang nỗ lực hoàn thiện xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata.

T-14 là một nền tảng đầy triển vọng, được phát triển dành cho tương lai. Điều này không chỉ áp dụng cho bản thân chiếc xe và các công nghệ được đầu tư vào nó, mà còn cả việc huấn luyện kíp lái.

"Bạn không thể chỉ đơn thuần đưa một người lái xe tăng T-72 vào điều khiển Armata, bởi nó giống như chuyển từ một chiếc Zhiguli thập niên 1980 sang dòng Ferrari hiện đại. Trước hết, họ cần được huấn luyện", ông Potapov nhận xét.

Xe tăng T-14 được trang bị động cơ diesel A-85-3A 12 xi-lanh hình chữ X, công suất 1.500 mã lực, kết hợp với hộp số tự động. Dung tích nhiên liệu 2.100 lít, cho phép cỗ chiến xa di chuyển được quãng đường lên đến 500km, tốc độ lớn nhất trên đường nhựa đạt 90km/h.

Trong quá trình hiện đại hóa, hộp số của xe tăng được trang bị thêm bộ đảo chiều, cho phép Armata di chuyển nhanh như nhau cả tiến và lùi.

Khả năng này đã được chứng minh trong cuộc tập trận Trung tâm-2026, nơi một chiếc T-14 lao ra khỏi chỗ ẩn nấp, bắn một phát đạn rồi nhanh chóng quay trở lại, đây là tính năng mà siêu xe Ferrari cũng không thể sánh bằng.

Theo Rossiyskaya Gazeta