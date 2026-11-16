Xe tăng T-14 Armata của Nga sẽ sớm tham chiến ở chế độ robot?

Nga đang hướng đến việc đưa xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) T-14 Armata thành một robot chiến trường đúng nghĩa nhằm tạo ra cuộc cách mạng thực sự.

Theo ghi nhận, cuộc tập trận chỉ huy và tham mưu chiến lược Trung tâm-2026 đã giới thiệu nhiều hệ thống robot trên mặt đất khác nhau, bao gồm cả xe tăng không người lái đầu tiên, đó chính là chiếc Shturm được chế tạo trên khung gầm T-72.

Hiện tại Shturm này là phương tiện nặng nhất trong dòng xe tự hành không người lái của Nga, nhưng rất có thể trong tương lai gần sẽ được bổ sung bởi chiếc T-14 nặng 55 tấn trên nền tảng bánh xích thống nhất Armata do Uralvagonzavod (UVZ) sản xuất.

Khái niệm về các phương tiện chiến đấu có người lái - không người lái hiện đang được phát triển mạnh mẽ trên phạm vi toàn thế giới.

Những phương tiện như vậy bao gồm các xe bọc thép chở quân, xe chiến đấu bộ binh, xe tăng chiến đấu chủ lực và pháo tự hành có thể hoạt động khi có người bên trong, và nếu có yêu cầu thì được điều khiển từ xa bằng cần điều khiển.

Các kỹ sư Nga đang dẫn đầu trong lĩnh vực này, khi họ có kinh nghiệm sâu sắc trong việc tạo ra các hệ thống tương tự. Ví dụ, đã thực hiện công việc sử dụng nền tảng T-80, từ đó tạo ra phiên bản chiến đấu và các xe công binh trên cùng khung gầm, có khả năng điều khiển từ xa.

Xe tăng T-72 là loại chiến xa sản xuất hàng loạt phổ biến nhất cũng đã được đánh giá nhiều lần trong những cấu hình không người lái khác nhau.

Với tháp tự động không người ngồi trong và kiến ​​trúc kỹ thuật số mở, T-14 Armata rõ ràng rất lý tưởng để tạo ra phiên bản robot. Theo thông tin sơ bộ, các bài thử nghiệm tương tự đã được thực hiện thành công.

Đáng chú là trước đó truyền thông phương Tây đã nhận xét xe tăng T-14 Armata của Nga không được sử dụng trong khu vực chiến sự, do sẽ thành "mồi ngon" của máy bay không người lái.

"Nga không sử dụng xe tăng T-14 Armata để thử nghiệm chiến đấu trong khu vực diễn ra Chiến dịch quân sự đặc biệt (SVO) do sự hiện diện dày đặc của máy bay không người lái".

Chuyên gia Brandon Weichert - một nhà bình luận đến từ cổng thông tin 19FortyFive (945) của Mỹ đã đưa ra ý kiến trên, đồng thời cho rằng việc T-14 vắng mặt trên chiến trường có liên quan trực tiếp đến sự thay đổi vai trò của xe bọc thép trong chiến đấu.

Ông Weichert lưu ý rằng các máy bay không người lái tương đối rẻ tiền gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho xe tăng nếu chúng tiếp tục được sử dụng theo học thuyết quân sự của Liên Xô.

Trước tình hình trên, việc đưa T-14 Armata thành một robot chiến trường, hoạt động trong mạng lưới thống nhất cùng các hệ thống phòng không tự hành, phương tiện tác chiến điện tử... có thể là giải pháp đáng để quan tâm.

Tuy vậy cũng có nghi ngại khi cho rằng Nga đến lúc này còn chưa hoàn thiện tính năng của phiên bản có người lái, cho nên việc "nhảy cóc" qua biến thể không người lái sẽ mang tới hiệu quả rất thấp và hoàn toàn phi thực tế.