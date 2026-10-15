Xe tăng T-14 Armata, bước đột phá hay tham vọng còn dang dở của Nga?

Xe tăng chiến đấu chủ lực T-14 Armata được Nga giới thiệu trong lễ duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng tháng 5/2015.

Khác với các dòng xe tăng T-72, T-80 và T-90 vốn phát triển từ những thiết kế thời Liên Xô, T-14 được xây dựng trên nền tảng Armata với nhiều thay đổi về bố trí bên trong, bảo vệ kíp lái và hệ thống điều khiển.

Điểm khác biệt dễ nhận thấy nhất là tháp pháo không có người ngồi bên trong. Toàn bộ 3 thành viên kíp lái được bố trí trong khoang bọc thép ở phía trước thân xe.

Cách sắp xếp này cho phép tách biệt con người khỏi khu vực chứa pháo chính và một phần cơ cấu vận hành, đồng thời mở ra khả năng thiết kế lại lớp bảo vệ quanh kíp lái.

Về hỏa lực, T-14 được giới thiệu với pháo nòng trơn 2A82-1M cỡ 125 mm, kết hợp hệ thống nạp đạn tự động. Xe còn có súng máy phụ trợ và các hệ thống quan sát, điều khiển hỏa lực được thiết kế để hỗ trợ phát hiện, theo dõi và tiêu diệt mục tiêu.

Nga cũng quảng bá khả năng bảo vệ nhiều lớp, bao gồm giáp thụ động, giáp phản ứng nổ và hệ thống phòng vệ chủ động.

Những đặc điểm này khiến T-14 thường được mô tả là bước chuyển khỏi cách bố trí truyền thống trên xe tăng Nga.

Không gian có thể được tập trung cho pháo, cơ cấu nạp đạn, cảm biến và hệ thống điều khiển. Nhưng chính tại đây xuất hiện vấn đề lớn nhất.

Tuy nhiên, thiết kế tiên tiến không đồng nghĩa phương tiện đã đạt độ tin cậy tương ứng trong điều kiện chiến đấu. Các thông số được công bố cũng cần được phân biệt với kết quả thử nghiệm độc lập.

Một trở ngại đáng kể là chi phí. Tháng 3/2024, ông Sergei Chemezov, người đứng đầu tập đoàn công nghiệp quốc phòng Rostec, thừa nhận T-14 có giá cao.

Ông cho biết quân đội Nga khó ưu tiên triển khai loại xe này tại Ukraine khi các dòng xe tăng rẻ hơn vẫn đáp ứng được nhiều nhiệm vụ.

Vì vậy, T-14 hiện là ví dụ tiêu biểu cho khoảng cách giữa một thiết kế có nhiều đổi mới và khả năng sản xuất, trang bị với số lượng lớn.

Giá trị của chương trình không chỉ nằm ở số xe được chế tạo, mà còn ở việc những công nghệ mới có thể được hoàn thiện, duy trì và áp dụng rộng rãi đến đâu.