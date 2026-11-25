Theo Nhà máy Z125 (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng, Bộ Quốc phòng), xe tăng hạng nhẹ T-1 là sản phẩm chủ lực, được đội ngũ cán bộ, kỹ sư Quân đội nhân dân Việt Nam nghiên cứu, thiết kế và chế tạo hoàn toàn không theo nguyên mẫu.

Xe tăng hạng nhẹ T-1.

Các sản phẩm tiêu biểu

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Nhà máy Z125 dự kiến trưng bày 10 sản phẩm tiêu biểu, gồm: súng phóng lựu SPL-40, SPL-79 (M79), SPL-6; súng chống tăng SCT-7 (B41), SCT-9 (SPG-9), SCT-73C, ĐKZ-82B10, SCT-105M1; súng cối 100mm SC-100 và xe tăng hạng nhẹ T-1.

Đại diện nhà máy cho biết, các sản phẩm đều được nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong giai đoạn mới, bảo đảm các tiêu chí về tính năng, độ chính xác, độ tin cậy và khả năng khai thác sử dụng.

Súng phóng lựu SPL-40.

Bên cạnh các sản phẩm do đơn vị chủ trì nghiên cứu, chế tạo, Nhà máy Z125 còn phối hợp với các đơn vị khác trong Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng chế tạo một số cụm chi tiết, sản phẩm phục vụ triển lãm, tiêu biểu như hệ thống pháo 122mm trên pháo tự hành PTH-01 và cụm thân pháo tàu PT-176.

Thượng tá Trần Việt Bình, Phó Giám đốc Nhà máy Z125 cho biết, việc lựa chọn sản phẩm trưng bày được Nhà máy xem xét dựa trên ba tiêu chí cụ thể. Thứ nhất, sản phẩm phải có tính tiêu biểu, đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu, chế tạo mà nhà máy đang đảm nhiệm; đồng thời phản ánh năng lực, trình độ công nghệ và kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng những năm qua.

Thứ hai, ưu tiên sản phẩm mới, hiện đại, có tính tích hợp hệ thống, hàm lượng khoa học công nghệ cao, thể hiện rõ khả năng làm chủ các khâu nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, tích hợp và hoàn thiện sản phẩm.

Thứ ba, bảo đảm tính đa dạng, kết hợp sản phẩm truyền thống với sản phẩm mới, giúp khách tham quan có cái nhìn tổng thể về năng lực sản xuất và định hướng phát triển của nhà máy.

Thượng tá Trần Việt Bình kiểm tra công tác sản xuất sản phẩm quốc phòng của nhà máy.

Thông qua các sản phẩm trưng bày, Nhà máy Z125 muốn truyền tải thông điệp: "Ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam nói chung và Nhà máy Z125 nói riêng đang từng bước cụ thể hóa mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại".

Mục tiêu này được xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển công nghiệp quốc phòng đến năm 2030 và những năm tiếp theo, cùng Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

Bên cạnh làm chủ công nghệ sản xuất truyền thống, Nhà máy từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi, đáp ứng yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới.

Súng cối 100mm SC-100.

Trong số các sản phẩm trưng bày, nhà máy xác định hai sản phẩm đại diện cho năng lực nghiên cứu, chế tạo và phát triển công nghệ của đơn vị gồm súng chống tăng 73mm phát hỏa cơ khí (SCT-73C) và xe tăng hạng nhẹ T-1. Trong đó, xe tăng hạng nhẹ T-1 là điểm nhấn nổi bật nhất, thể hiện bước tiến mới trong năng lực làm chủ công nghệ, khả năng tự nghiên cứu, thiết kế, chế tạo sản phẩm quốc phòng có tính phức tạp cao của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, đây sẽ là lần đầu tiên xe tăng hạng nhẹ T-1 được nhà máy giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế. "Chúng tôi kỳ vọng khi tham gia tại triển lãm sắp tới sẽ, các sản phẩm sẽ góp phần nâng cao hình ảnh, uy tín của Nhà máy Z125, đồng thời mở ra những cơ hội hợp tác thiết thực, đóng góp tích cực vào sự phát triển của nền công nghiệp quốc phòng Việt Nam theo hướng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng và hiện đại", Thượng tá Trần Việt Bình nói.

Đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa trang bị quân đội

Hiện nay, một số dòng xe tăng hạng nhẹ trong trang bị đã qua nhiều năm sử dụng, bộc lộ hạn chế, chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu tác chiến hiện đại. Trong khi đó, xe tăng hạng nhẹ có khả năng bơi giữ vai trò quan trọng, phù hợp với địa hình nhiều sông ngòi, biển đảo của Việt Nam. Xe tăng T-1 là kết quả của quá trình nghiên cứu, phát triển nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn về hiện đại hóa trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thượng tá Trần Việt Bình thông tin, xe tăng hạng nhẹ T-1 có khả năng bơi với tốc độ cao, kể cả trong điều kiện biển. Kíp xe gồm 3 người, được thiết kế theo hướng giảm thiểu tối đa thương vong. Xe được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như: hệ thống lựa chọn nạp đạn tự động; hệ thống ổn định và điều khiển hỏa lực; hệ thống quan sát, ngắm bắn đêm tiên tiến (kính ngắm toàn cảnh và kính ngắm pháo thủ); hệ thống đạn khói chống nhiễu; đồng thời có khả năng bắn trong hành tiến. Xe đạt tốc độ tối đa 70 km/giờ trên đường nhựa và 11,5 km/giờ khi bơi.

Thiết kế của xe theo hướng hiện đại, mở và mô-đun hóa, cho phép tích hợp các loại vũ khí, khí tài phù hợp. Các tính năng này được nghiên cứu trên cơ sở điều kiện địa hình, khí hậu và yêu cầu tác chiến đặc thù của Quân đội nhân dân Việt Nam, nhất là ở khu vực nhiều sông ngòi, biển đảo.

Súng chống tăng SCT-105M1.

So với thế hệ xe tăng lội nước PT-76B, xe tăng hạng nhẹ T-1 có những cải tiến đồng bộ về hỏa lực, khả năng cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển. Xe vẫn sử dụng pháo chính 76,2mm nhưng được trang bị thêm súng phòng không 12,7mm có điều khiển, hệ thống ổn định và điều khiển tháp pháo có khả năng bắt bám mục tiêu, tính toán đường đạn. Nhờ đó, hiệu quả hỏa lực và khả năng ứng phó với các mục tiêu hiện đại, trong đó có máy bay không người lái (UAV), được nâng cao.

Bên cạnh đó, xe được cải tiến về tốc độ cơ động trên cạn và dưới nước, tăng cường khả năng bảo vệ bằng các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với các mối đe dọa. Hệ thống thông tin liên lạc của xe có khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp.

"Những cải tiến này giúp xe tăng hạng nhẹ T-1 nâng cao toàn diện khả năng chiến đấu, khả năng phối hợp tác chiến và hiệu quả khai thác sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng quân đội hiện đại", Thượng tá Trần Việt Bình khẳng định.

Lần đầu xuất hiện tại triển lãm quốc phòng quốc tế, xe tăng hạng nhẹ T-1 cùng 9 sản phẩm khác của Nhà máy Z125 là minh chứng cụ thể cho năng lực tự chủ của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam trên con đường hiện đại hóa trang bị quân đội.