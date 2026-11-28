T-1 là dòng xe tăng hạng nhẹ đầu tiên do Việt Nam tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo. So với PT-76B do Liên Xô phát triển, xe đạt tốc độ trên đường nhựa cao hơn gần 60%, đồng thời bơi được cả trong điều kiện biển. Xe sẽ lần đầu xuất hiện tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, từ 10 đến 13/12 ở Hà Nội.

Xe tăng hạng nhẹ T-1. Ảnh: Nhà máy Z125

Dự án T-1 ra đời từ yêu cầu tác chiến hiện đại

Theo Nhà máy Z125, nhiều xe tăng hạng nhẹ trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam đã phục vụ hàng chục năm và bộc lộ hạn chế trước yêu cầu tác chiến hiện đại. Tuy nhiên, địa hình nhiều sông ngòi, biển đảo khiến xe tăng biết bơi vẫn cần thiết. Dự án T-1 được mở để giải bài toán đó.

Bộ Quốc phòng giao Nhà máy Z125, thuộc Tổng cục Công nghiệp quốc phòng, chủ trì nhiệm vụ. Ngày 24/4/2026, Thượng tướng Phạm Hoài Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, đến kiểm tra tiến độ, theo Cổng Thông tin Điện tử Bộ Quốc phòng. Khi đó, mẫu xe đã cơ bản lắp tổng thành và kế hoạch thử nghiệm, đánh giá được đặt ra trong tháng 5/2026.

Theo Z125, đội ngũ cán bộ, kỹ sư Quân đội nghiên cứu, thiết kế và chế tạo T-1 hoàn toàn không theo nguyên mẫu. Các tính năng được tính toán từ địa hình, khí hậu nhiệt đới gió mùa và yêu cầu tác chiến riêng của Việt Nam. Đại tá Nguyễn Cao Cường, Giám đốc Z125, mô tả xe có thiết kế mở và mô-đun hóa, nên vũ khí, khí tài có thể thay đổi theo nhu cầu sử dụng.

Thông số kỹ thuật đã công bố

Cuối tháng 11/2026, Thượng tá Trần Việt Bình, Phó Giám đốc Z125, công bố các thông số cơ bản của T-1. Xe chạy tối đa 70km/h trên đường nhựa và bơi tối đa 11,5km/h. Kíp xe gồm 3 người, theo ông Bình là để giảm tối đa thương vong nếu xe bị trúng đạn.

Về hỏa lực, xe có hệ thống tự động chọn và nạp đạn, cùng hệ thống ổn định và điều khiển hỏa lực nên có thể bắn khi đang hành tiến. Trưởng xe dùng kính ngắm toàn cảnh, còn pháo thủ có kính ngắm riêng. Ngoài ra, xe có hệ thống quan sát, ngắm đêm và ống phóng đạn khói chống nhiễu.

Theo Thượng tá Bình, đây là lần đầu T-1 được giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế. Xe là điểm nhấn trong 10 sản phẩm Z125 mang tới sân bay Gia Lâm.

So sánh T-1 với PT-76B

PT-76B là xe tăng lội nước do Liên Xô phát triển, ra đời cuối thập niên 1950. Các dòng tăng bơi như PT-76 có mặt trong biên chế Quân đội nhân dân Việt Nam từ thập niên 1960. PT-76B nặng 14,6 tấn, kíp 3 người, dùng động cơ diesel khoảng 240 mã lực.

Với 70km/h trên đường nhựa, T-1 nhanh hơn PT-76B gần 60%. Dưới nước, mức tăng khiêm tốn hơn, khoảng 13%. Chênh lệch này dễ hiểu với một xe bơi bằng thân nổi, vì sức cản của nước tăng rất nhanh khi xe chạy nhanh hơn.

Xe tăng bơi PT-76 dẫn đầu đội hình hải quân đánh bộ tiến công mục tiêu trong cuộc diễn tập hiệp đồng binh chủng. Ảnh: QCHQ

Hỏa lực, phòng thủ và liên lạc

Hai xe dùng chung cỡ pháo chính 76,2 mm. Pháo D-56TS trên PT-76B đã có bộ ổn định hai mặt phẳng, nhưng trưởng xe phải kiêm pháo thủ, còn người thứ ba nạp đạn bằng tay. Trên T-1, đạn được chọn và nạp tự động. Hệ thống điều khiển tháp pháo có thêm khả năng bắt bám mục tiêu và tính toán đường đạn, giúp trưởng xe tìm mục tiêu kế tiếp trong khi pháo thủ đang bắn.

Trong khi PT-76B nguyên bản chỉ được trang bị thêm súng máy đồng trục 7,62 mm, T-1 có súng máy phòng không 12,7 mm có điều khiển. Kết hợp với khả năng bắt bám mục tiêu, trang bị này giúp xe có thêm phương tiện đối phó với máy bay không người lái (UAV), mối đe dọa ngày càng lớn trên chiến trường hiện đại.

Khả năng bảo vệ của T-1 cũng được nâng cao nhờ hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với các mối đe dọa. Bên cạnh đó, hệ thống thông tin liên lạc trên xe có thể tích hợp với mạng lưới tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp, cho phép tiếp nhận và chia sẻ dữ liệu trong đội hình tác chiến. Trong khi đó, các dòng xe cũ như PT-76B chủ yếu liên lạc bằng điện đài thoại.

Thượng tá Trần Việt Bình cho rằng các cải tiến giúp T-1 “nâng cao toàn diện khả năng chiến đấu, khả năng phối hợp tác chiến và hiệu quả khai thác sử dụng”.

Từ trận Làng Vây đến nhu cầu xe tăng bơi hôm nay

Giá trị của xe tăng bơi với Việt Nam từng được kiểm chứng trên chiến trường. Trước trận Làng Vây, Tiểu đoàn tăng 198 đã hành quân từ Lương Sơn, Hòa Bình theo đường Trường Sơn dưới bom đạn. Đêm 6 rạng sáng 7/2/1968, tiểu đoàn đưa hơn một chục xe PT-76 tiến công trại Làng Vây, Hướng Hóa, Quảng Trị, nơi do Lực lượng Đặc biệt Mỹ đóng giữ. Đây là lần đầu xe tăng Quân đội nhân dân Việt Nam đánh thẳng vào quân Mỹ ở miền Nam, và trận đánh kết thúc với chiến thắng thuộc về Quân đội nhân dân Việt Nam.

Gần 60 năm sau, đặc thù địa hình vẫn đặt ra yêu cầu riêng với lực lượng tăng thiết giáp. Việt Nam có khoảng 2.360 con sông dài trên 10 km và đường bờ biển dài 3.260 km, không tính bờ các đảo. Trung bình, cứ khoảng 20 km bờ biển lại có một cửa sông.

Mạng lưới kênh rạch chằng chịt, đặc biệt tại đồng bằng sông Cửu Long, gây nhiều trở ngại cho phương tiện thiết giáp hạng nặng. Phần lớn xe tăng chủ lực phải dựa vào cầu, phà hoặc thiết bị hỗ trợ lội ngầm để vượt sông sâu. Ngược lại, T-1 có thể tự bơi cùng bộ binh và yểm trợ hỏa lực ngay khi lên bờ.

Theo Nhà máy Z125, khả năng bơi, kể cả trong điều kiện biển, là yêu cầu được đặt ra ngay từ đầu dự án. Vì vậy, T-1 không chỉ nhằm thay thế các dòng xe tăng thế hệ cũ mà còn hướng tới nhu cầu tác chiến trên địa hình sông ngòi, ven biển và hải đảo.

Nền tảng cho xe tăng chủ lực

Ngày 8/9/2026, Thượng tướng Phạm Hoài Nam đã có buổi làm việc về định hướng nghiên cứu, chế tạo xe tăng chủ lực. Kinh nghiệm tích lũy từ quá trình phát triển T-1, đặc biệt trong tích hợp hệ thống nạp đạn tự động, điều khiển hỏa lực số và thông tin liên lạc chỉ huy, có thể trở thành nền tảng để Việt Nam tiến tới làm chủ công nghệ chế tạo xe tăng chủ lực.

Người dân sẽ có cơ hội xem trực tiếp thành quả của ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam tại sân bay Gia Lâm trong hai ngày 12 và 13/12.