Xe tăng NMBT đã có hợp đồng đầu tiên trị giá tới... 5,14 tỷ euro

Bộ Quốc phòng Ý đã bắt đầu quá trình mua sắm xe tăng chiến đấu chủ lực NMBT thế hệ mới và các phương tiện chuyên dụng dựa trên chúng, với tổng chi phí 5,14 tỷ euro.

Quy trình tương ứng với mã số định danh BD0D09994D đã được công bố ngày 21/9, trong cơ sở dữ liệu của Cơ quan Chống Tham nhũng Quốc gia Ý (ANAC).

Tổng chi phí là 5,14 tỷ euro, khách hàng là Bộ Quốc phòng Ý. Chương trình mua sắm dự kiến ​​sẽ hoàn thành vào năm 2038.

Đây là Dự án NMBT - Xe tăng chiến đấu chủ lực tiên tiến của châu Âu, thông qua hoạt động mua sắm, Ý dự định hiện đại hóa toàn diện đội xe bọc thép hạng nặng của mình.

Trước đó có thông tin cho biết Ý cần khoảng 132 xe tăng mới, cũng như các phương tiện chuyên dụng sử dụng chung khung gầm. Vào tháng 6, đại diện Công ty LRMV đã xác nhận rằng NMBT đang được xem xét như một sự thay thế trong tương lai cho C1 Ariete.

Chiến xa này được phát triển bởi liên doanh Leonardo Rheinmetall Military Vehicles (LRMV) thành lập vào năm 2024, bởi Tập đoàn Leonardo của Ý và Rheinmetall của Đức.

Xe tăng NMBT được trưng bày tại Triển lãm Eurosatory 2026.

Khái niệm NMBT một phần dựa trên chương trình Panther KF51 của Rheinmetall , nhưng xe tăng mới đang được sửa đổi như một nền tảng riêng biệt phù hợp với các yêu cầu của Quân đội Ý.

Mẫu thử nghiệm ra mắt tại Triển lãm Eurosatory 2026 sử dụng khung gầm Leopard 2A4 với tháp pháo mới, nhưng đại diện LRMV lưu ý cấu hình này không dành cho phiên bản sản xuất hàng loạt.

Nền tảng cuối cùng vẫn đang trong quá trình phát triển. Một khung gầm mới với khả năng cơ động và bảo vệ cải thiện đang được dự kiến bước vào sản xuất hàng loạt.

Theo tài liệu chính thức của Leonardo, NMBT sẽ được trang bị pháo nòng trơn L/55 120mm với bộ nạp tự động chứa 20 viên đạn sẵn sàng sử dụng và khả năng nâng cấp lên pháo 130mm trong tương lai.

Vũ khí bổ sung sẽ bao gồm một súng máy nòng đôi 12,7mm và module chiến đấu điều khiển từ xa với pháo 30×113mm, có thể được sử dụng để chống lại máy bay không người lái.

Phương tiện này cũng có khả năng sử dụng đạn tuần kích và điều khiển máy bay không người lái trinh sát. Kíp chiến đấu sẽ gồm 3 quân nhân, với khả năng bổ sung thêm người điều khiển thứ tư để kiểm soát UAV.

Trọng lượng chiến đấu của NMBT sẽ lên tới 69,5 tấn, tốc độ tối đa 70km/h và tầm hoạt động khoảng 450km.

Hệ thống phòng thủ kết hợp giáp composite và tổ hợp phòng vệ chủ động để chống lại đạn xuyên và máy bay không người lái.

Tính đến năm 2023, được biết trong số khoảng 200 xe tăng C1 Ariete đang phục vụ trong quân đội Ý, chỉ có khoảng 50 chiếc còn hoạt động được.

Để duy trì đội xe tăng hiện có, Ý trước đó đã ký hợp đồng hiện đại hóa Ariete,tuy nhiên trong tương lai, chính những xe tăng NMBT này mới là yếu tố nâng cấp cho lực lượng thiết giáp của Lục quân Ý.

Theo Militarnyi