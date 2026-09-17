Xe tăng M48 Patton và những cuộc chiến sau Thế chiến II

M48 Patton được Mỹ phát triển trong bối cảnh Chiến tranh Lạnh. Ban đầu, nó được thiết kế để đối đầu xe tăng Liên Xô tại châu Âu.

Nhưng sau đó, xe tăng M48 lại xuất hiện trên nhiều chiến trường có điều kiện hoàn toàn khác nhau. Việt Nam, Trung Đông và Nam Á trở thành những nơi chiếc xe tăng này được thử nghiệm thực tế.

Tại Đông Nam Á, M48A3 là xe tăng chủ lực của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ. Xe được sử dụng từ năm 1965, chủ yếu để hỗ trợ bộ binh, bảo vệ tuyến đường và đối phó các cuộc phục kích.

Địa hình rừng nhiệt đới hạn chế khả năng cơ động, nhưng lớp giáp và pháo 90 mm giúp M48 phát huy hiệu quả khi có thể triển khai.

Xe cũng được sử dụng trong nhiệm vụ rà phá mìn và bảo vệ các tuyến vận tải.

Ở Trung Đông, M48 được Israel sử dụng trong cuộc Chiến tranh 6 ngày năm 1967. Xe chiến đấu trên mặt trận Sinai, nơi địa hình sa mạc tạo điều kiện tốt hơn cho các đội hình thiết giáp cơ động. Israel cũng từng nâng cấp một số M48 bằng pháo 105 mm để tăng khả năng đối phó xe tăng đối phương.

Tại Nam Á, Pakistan đưa M48 Patton vào chiến đấu chống Ấn Độ trong các cuộc chiến năm 1965 và 1971. Điều kiện địa hình tại đây rất khác Sinai.

Nhiều khu vực có đất mềm và đầm lầy, tạo ra những thách thức lớn cho các phương tiện nặng. M48 vẫn được sử dụng trong các trận đánh thiết giáp, nhưng địa hình có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cơ động của xe.

Sau đó, Xe cũng được sử dụng trong nhiệm vụ rà phá mìn và bảo vệ các tuyến vận tải. M48 tiếp tục được chuyển giao hoặc sử dụng bởi nhiều đồng minh của Mỹ. Danh sách này gồm Hàn Quốc, Israel, Đài Loan, Hy Lạp, Pakistan, Jordan, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran, Thái Lan và Lebanon. Một số nước còn hiện đại hóa M48 để kéo dài thời gian phục vụ.

Những cuộc chiến này cho thấy giá trị của xe tăng M48 không chỉ nằm ở thiết kế ban đầu. Khung xe có thể được nâng cấp, điều chỉnh và thích nghi với nhiều môi trường.

Từ rừng nhiệt đới đến sa mạc và đồng bằng ngập nước, xe tăng M48 đã trở thành một trong những mẫu xe tăng Mỹ có phạm vi sử dụng quốc tế rộng nhất thời Chiến tranh Lạnh.