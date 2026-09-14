Xe tăng M4 Sherman và những biến thể nâng cấp hỏa lực phục vụ cho lục quân Mỹ

Xe tăng M4 Sherman được thiết kế với ưu tiên về độ tin cậy, cơ động và khả năng sản xuất hàng loạt. Tuy nhiên, chiến trường châu Âu nhanh chóng cho thấy pháo 75 mm không đủ mạnh trước những xe tăng Đức được bảo vệ tốt như Panther và Tiger.

Quân đội Mỹ vì vậy phát triển các phiên bản trang bị pháo 76 mm tốc độ cao. Pháo 76 mm M1 mang lại khả năng chống tăng tốt hơn đáng kể.

Những xe tăng M4 Sherman trang bị loại pháo này bắt đầu xuất hiện trong chiến đấu từ mùa hè 1944.

Tuy nhiên, đây vẫn không phải giải pháp hoàn hảo. Hỏa lực 76 mm thu hẹp khoảng cách với xe tăng Đức nhưng vẫn gặp khó khăn khi đối đầu trực diện với Panther và Tiger ở khoảng cách lớn.

Mỹ đồng thời phát triển M4A3E2 Sherman Jumbo. Đây không phải phiên bản tập trung vào tốc độ hay sản xuất số lượng lớn. Jumbo được tăng cường giáp để làm xe tăng xung kích, dẫn đầu đội hình và hỗ trợ các cuộc tấn công vào vị trí phòng thủ.

Tổng cộng 254 chiếc được chế tạo. Lớp giáp bổ sung khiến trọng lượng tăng đáng kể, nhưng giúp kíp xe có khả năng sống sót cao hơn trước hỏa lực Đức.

Trong khi đó, Anh có một giải pháp mạnh hơn về hỏa lực. Các xưởng của Anh cải biến xe tăng M4 Sherman để lắp pháo chống tăng QF 17 pounder 76,2 mm.

Phiên bản này được gọi là Sherman Firefly. Do khẩu pháo lớn hơn, tháp pháo phải được sửa đổi. Một số thiết bị bên trong cũng phải bố trí lại để dành chỗ cho đạn.

Sherman Firefly có khả năng đối phó tốt hơn với Panther và Tiger. Nhưng lớp giáp của xe tăng Sherman cơ bản không được tăng tương ứng.

Vì vậy, Sherman Firefly vẫn dễ bị tổn thương nếu bị phát hiện và phải đấu trực diện. Nòng pháo dài cũng khiến đối phương dễ nhận biết đây là mục tiêu đặc biệt.

Những cải tiến này cho thấy Mỹ và Anh không tìm một giải pháp duy nhất cho xe tăng M4 Sherman. Pháo 76 mm tăng hỏa lực. Jumbo tăng khả năng bảo vệ. Firefly tập trung vào sức mạnh chống tăng. Mỗi hướng giải quyết một điểm yếu khác nhau.

Xe tăng M4 Sherman vì thế tiếp tục được điều chỉnh để thích ứng với chiến trường, thay vì bị thay thế ngay lập tức bằng một thiết kế hoàn toàn mới.