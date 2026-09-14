Xe tăng M26 Pershing: Vì sao nó trở thành 'ông tổ' của dòng Patton Mỹ?

Xe tăng M26 Pershing được phát triển từ chương trình T20, bắt đầu từ năm 1942. Đây là một bước thay đổi lớn so với M4 Sherman.

Xe tăng M26 Pershing sử dụng hệ thống treo thanh xoắn, thân xe mới, giáp dày hơn và pháo 90 mm. Những đặc điểm này tạo ra nền tảng kỹ thuật khác hẳn thế hệ Sherman.

Sau Thế chiến II, Mỹ không bỏ thiết kế M26. Quân đội Mỹ tiếp tục cải tiến xe tăng này để khắc phục những vấn đề về động cơ, hệ thống làm mát và truyền động.

Kết quả là xe tăng M46 Patton. Mẫu xe này được đưa vào sử dụng từ năm 1949 và về cơ bản là M26 được nâng cấp với động cơ mạnh hơn cùng những cải tiến về độ tin cậy.

M46 nhanh chóng trở thành xe tăng chủ lực của Mỹ trong Chiến tranh Triều Tiên. Đây cũng là giai đoạn dòng Patton bắt đầu hình thành rõ nét.

Xe tăng M46 vẫn giữ nhiều đặc điểm cơ bản của M26, nhưng có khả năng vận hành tốt hơn. Điều đó cho thấy thiết kế Pershing đủ tiềm năng để tiếp tục phát triển sau chiến tranh.

Xe tăng M47 Patton tiếp tục sử dụng nền tảng M46 nhưng được kết hợp với tháp pháo mới. Thiết kế này xuất hiện trong bối cảnh Chiến tranh Triều Tiên khiến Mỹ cần nhanh chóng tăng số lượng xe tăng hiện đại.

Xe tăng M47 được đưa vào sản xuất từ năm 1951. Xe vẫn sử dụng pháo 90 mm và tiếp tục phát triển những ý tưởng bắt nguồn từ M26.

Đến xe tăng M48 Patton, Mỹ đã chuyển sang một thiết kế mới hoàn toàn. M48 có thân xe đúc một khối, tháp pháo mới và tiếp tục sử dụng pháo 90 mm.

Hệ thống truyền động cũng kế thừa nhiều kinh nghiệm từ M46 và M47. M48 được sản xuất từ năm 1952 và trở thành một trong những xe tăng quan trọng nhất của Mỹ trong thời kỳ đầu Chiến tranh Lạnh.

Vì vậy, gọi xe tăng M26 là “ông tổ” của dòng Patton là cách diễn đạt dễ hiểu để mô tả quan hệ phát triển này. M26 không phải là một chiếc Patton đầu tiên về tên gọi.

Nhưng kiến trúc của nó đã trực tiếp dẫn tới M46, rồi M47 và M48. Những kinh nghiệm về giáp, hỏa lực, hệ thống treo, động cơ và truyền động trên M26 tiếp tục được cải tiến qua từng thế hệ.

Từ xe tăng M26 Pershing đến Patton, Mỹ đã chuyển từ việc tìm cách bắt kịp xe tăng Đức sang xây dựng một dòng xe tăng chủ lực có khả năng phát triển lâu dài. Đây chính là di sản quan trọng nhất của M26.