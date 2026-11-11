Xe tăng M1A2 SEPv2 Abrams của Mỹ đến Lithuania, Nga chào bán UAV cảm tử Harpia-A1 tầm tới 1.000 km

Lục quân Mỹ đã triển khai xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 SEPv2 Abrams tới Lithuania ngày 9/11, trong khi Nga giới thiệu UAV cảm tử Harpia-A1 (E) phiên bản xuất khẩu và Ukraine công bố video tổ hợp S-300V1 bắn hạ mục tiêu trên không. Ba diễn biến này phản ánh những hướng phát triển khác nhau của thiết giáp, tấn công tầm xa và phòng không.

Xe tăng Abrams Mỹ đến Lithuania trong khuôn khổ Atlantic Resolve

Theo Army Recognition, các xe tăng thuộc Lữ đoàn chiến đấu thiết giáp số 2, Sư đoàn Bộ binh số 1 đã đến Lithuania trong khuôn khổ chiến dịch Atlantic Resolve. Hình ảnh do quân đội Mỹ công bố cho thấy các kíp xe tập kết tại thao trường Pabradė. Tuy nhiên, Mỹ chưa tiết lộ số lượng xe tăng, quân số tham gia và thời gian của đợt luân phiên này.

Xe tăng M1A2 SEPv2 Abrams của Lữ đoàn chiến đấu thiết giáp số 2, Sư đoàn Bộ binh số 1 Mỹ tập kết tại thao trường Pabradė, Lithuania ngày 9/11. Ảnh: Lục quân Mỹ

Thông số kỹ thuật của M1A2 SEPv2

M1A2 SEPv2 Abrams được trang bị pháo nòng trơn M256 cỡ 120 mm, hệ thống ngắm ảnh nhiệt và thiết bị chỉ huy số hóa. Xe dùng động cơ tuabin khí AGT1500 công suất 1.500 mã lực, kíp lái 4 người. Theo Lục quân Mỹ, phiên bản này nặng khoảng 64,6 tấn nên đòi hỏi hạ tầng cầu đường, phương tiện cứu kéo và cơ sở bảo dưỡng phù hợp.

Do đó, việc triển khai Abrams tại Lithuania không chỉ là đưa xe đến nơi mà còn phải bảo đảm khả năng sẵn sàng chiến đấu trong suốt thời gian đồn trú.

Bối cảnh sườn đông NATO

Lithuania nằm ở sườn đông NATO, giáp vùng Kaliningrad của Nga và Belarus. Chiến dịch Atlantic Resolve khởi động từ tháng 4/2014 sau khi Nga sáp nhập Crimea. Từ tháng 11/2021, Quân đoàn V của Lục quân Mỹ chỉ huy các lực lượng luân phiên tại châu Âu, đồng thời thúc đẩy huấn luyện kết hợp UAV, dữ liệu chiến trường và phòng thủ nhiều lớp. Hiện chưa có thông tin cho thấy các xe Abrams mới đến được bổ sung cảm biến hoặc hệ thống chống UAV.

Ngày 14/10, Tổng thư ký NATO Mark Rutte cho biết liên minh chưa ghi nhận mối đe dọa quân sự cận kề đối với các nước thành viên. Vì vậy, việc Mỹ đưa Abrams tới Lithuania chủ yếu phục vụ mục đích răn đe và huấn luyện. Lithuania đã đặt mua 44 xe tăng Leopard 2A8 của Đức, trong khi Berlin đang xây dựng một lữ đoàn thiết giáp thường trực tại đây. Trong thời gian chờ các lực lượng này hoàn thiện, Abrams tiếp tục duy trì sự hiện diện thiết giáp hạng nặng tại sườn đông NATO.

Nga chào bán UAV cảm tử tầm xa Harpia-A1 (E)

Ngày 10/11, Nga trưng bày phiên bản xuất khẩu của đạn lảng vảng (UAV cảm tử) tầm xa Harpia-A1 (E) tại Diễn đàn An ninh tập thể quốc tế ở Moscow, theo TASS. Mẫu UAV này do tập đoàn Almaz-Antey phát triển, xuất hiện tại gian hàng của Rosoboronexport, công ty xuất khẩu vũ khí nhà nước thuộc Rostec. Diễn đàn có sự tham dự của các phái đoàn thuộc Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO).

UAV cảm tử Harpia-A1 (E) phiên bản xuất khẩu được giới thiệu tại diễn đàn an ninh ở Moscow ngày 10/11. Ảnh: TASS/Rosoboronexport

Thông số và cách thức tác chiến

Tổ hợp sử dụng máy bay không người lái BLA-D cấu hình cánh bay, động cơ xăng và cánh quạt đẩy đặt phía sau. Thân dài 3,4 m, sải cánh 3 m, khối lượng cất cánh 250 kg. Tốc độ tối đa đạt ít nhất 170 km/h, trần hoạt động 50 - 2.500 m, thời gian bay tối thiểu 6 giờ ở chế độ tự động.

Đầu đạn nặng hơn 50 kg, chiếm trên 20% khối lượng cất cánh, sai số vòng tròn xác suất (CEP) được công bố không quá 4 m. Theo Rostec, vũ khí đánh mục tiêu cố định theo tọa độ nạp sẵn, tức thuộc nhóm tấn công chính xác tầm xa chứ không tự tìm và nhận dạng mục tiêu.

Ông Alexander Mikheyev, Tổng giám đốc Rosoboronexport, từng gọi đây là đạn lảng vảng duy nhất trên thị trường thế giới có tầm hoạt động tới 1.000 km. Chiến dịch tiếp thị quốc tế bắt đầu từ tháng 8/2026, khi Rostec thông báo Almaz-Antey đã sản xuất loạt và đủ năng lực đáp ứng hợp đồng nước ngoài. Phía Nga cũng để ngỏ khả năng đặt dây chuyền sản xuất tại nước mua.

So sánh với bản gốc

So với bản nội địa, thông số xuất khẩu có vẻ đã được hạ bớt. Militarnyi dẫn số liệu của Tình báo Quốc phòng Ukraine về Garpiya-A1 gốc, được sản xuất tại các doanh nghiệp của Almaz-Antey, trong đó có nhà máy Kupol ở Izhevsk.

Kiểu dáng cánh bay của UAV này gần với Shahed-136 của Iran và Geran-2 của Nga. Với tốc độ 170 km/h, Harpia-A1 (E) cần gần 6 giờ để bay hết 1.000 km, đủ lâu để các lưới phòng không nhiều tầng kịp phản ứng.

Ukraine công bố video S-300V1 bắn hạ mục tiêu

Theo Defense Express, Không quân Ukraine vừa công bố video ghi lại cảnh hệ thống S-300V1 bắn hạ một mục tiêu trên không. Bộ Tư lệnh Không quân miền Trung Ukraine cho biết tổ hợp có khả năng đánh chặn mục tiêu sử dụng động cơ phản lực, với các kíp chiến đấu trực chiến liên tục. Thời gian, địa điểm và loại mục tiêu bị bắn hạ chưa được công bố.

Tổ hợp tên lửa phòng không S-300V1 của Ukraine khai hỏa trong video do Bộ Tư lệnh Không quân miền Trung công bố. Ảnh: Không quân Ukraine

Đặc điểm kỹ thuật của S-300V1

S-300V1 là tổ hợp tên lửa đất đối không cơ động trên khung gầm bánh xích, do Liên Xô phát triển để chống máy bay, tên lửa hành trình và một số loại tên lửa đạn đạo chiến thuật. Hệ thống vào biên chế năm 1983 ở cấu hình rút gọn, chỉ dùng đạn 9M83 cho nhiệm vụ phòng không khu vực.

Đạn 9M83 có tầm bắn tối đa 75 km, diệt mục tiêu từ độ cao ngọn cây tới 25 km.

Mỗi xe phóng 9A83 mang 4 quả đạn và có radar chiếu xạ riêng.

Theo The War Zone (TWZ), mỗi quả 9M83 dài khoảng 7,9 m.

Bản S-300V đầy đủ ra đời năm 1988 có thêm đạn 9M82 tầm 100 km, trần bắn 30 km.

Vai trò trong mạng lưới phòng không Ukraine

Ukraine hiếm khi công bố hình ảnh về S-300V1. Theo TWZ, đây từng là một trong số ít hệ thống phòng không của Ukraine có khả năng đánh chặn tên lửa đạn đạo khi xung đột bùng phát. Tuy nhiên, số tổ hợp còn hoạt động chưa được xác định, trong khi đạn 9M83 từ thời Liên Xô không có nguồn bổ sung từ phương Tây.

Video mới cho thấy Ukraine vẫn duy trì được một phần khí tài và đạn dược loại này, sử dụng song song với Patriot, NASAMS và IRIS-T, qua đó giảm áp lực lên kho tên lửa đánh chặn do phương Tây cung cấp.