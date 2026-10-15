Xe tăng M1A2 Abrams nâng cấp hỏa lực đánh chặn ngoài tầm nhìn

Xe tăng M1A2 Abrams.

Các xe tăng chiến đấu chủ lực M1A2 Abrams và xe chiến đấu thiết giáp Stryker 8×8 của Quân đội Mỹ sắp có các tùy chọn hỏa lực mới để đánh bại các mối đe dọa hiện đại, nhờ vào hệ thống PERCH 2.0.

Viết tắt của Precision Effects & Reconnaissance, Canister-Housed, PERCH 2.0 là một hệ thống phóng gắn ngoài (bolt-on) không yêu cầu bất kỳ sự sửa đổi vĩnh viễn nào đối với thân xe.

Được phát triển bởi General Dynamics Land Systems (GDLS) và AeroVironment, hệ thống này cho phép kíp xe phóng các đạn tuần kích Switchblade từ bên dưới lớp giáp của xe mà không cần phải lộ diện ra ngoài.

Đối với nhiệm vụ trinh sát và theo dõi mục tiêu, PERCH 2.0 có các cảm biến quang - điện tử và hồng ngoại gắn trên khớp quay giúp cung cấp các luồng video thời gian thực.

Hệ thống này cũng tích hợp một cơ chế nạp lại dựa trên hộp phóng được thiết kế lại dựa trên dữ liệu từ các đợt thử nghiệm năm 2025 tại Fort Hood, Texas.

Một khi đã cất cánh, đạn tuần kích có thể hỗ trợ trinh sát, phát hiện chướng ngại vật và trinh sát các điểm cao trước khi chuyển sang các đợt tập kích độ chính xác cao.

Hệ thống này cũng được thiết kế để cho phép các xe tấn công các mục tiêu ngoài tầm nhìn trực tiếp và vượt ra ngoài tầm bắn trực tiếp của pháo chính 120mm thông thường của chúng.

Đạn tuần kích Switchblade 600.

4 đơn vị chuẩn bị được giao

Theo Breaking Defense, GDLS có kế hoạch giao 4 mẫu thử nghiệm PERCH 2.0 cho Lữ đoàn 1, Sư đoàn Kỵ binh 1 của Quân đội Mỹ tại Fort Hood cuối tháng 10.

Sau đó, các binh sĩ sẽ lắp đặt các hệ thống này lên các xe tăng Abrams để thử nghiệm thực địa.

Nỗ lực này phát triển dựa trên hệ thống PERCH nguyên bản. GDLS đã sử dụng phản hồi từ Quân đội Mỹ và nguồn kinh phí nghiên cứu và phát triển nội bộ để tinh chỉnh bộ phóng thành PERCH 2.0.

Quân đội Mỹ sau đó đã đặt hàng 3 mẫu thử nghiệm thông qua hợp đồng Hỗ trợ Kỹ thuật Hệ thống Abrams của mình, bổ sung việc mua sắm PERCH 2.0 vào tháng 8.

Theo Nextgen Defense