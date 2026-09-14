Xe tăng M-48 Mỹ chiến đấu trong địa hình rừng nhiệt đới như thế nào?

Khi Mỹ tăng cường lực lượng tại châu Á từ năm 1965, M48A3 Patton nhanh chóng được đưa vào chiến trường. Đây là mẫu xe tăng chủ lực của Lục quân và Thủy quân lục chiến Mỹ trong phần lớn thời gian tham chiến.

Khác với viễn cảnh chiến tranh tăng thiết giáp ở châu Âu, M48 tại châu Á chủ yếu hoạt động để hỗ trợ bộ binh.

Địa hình tại một số chiến trường châu Á tạo ra nhiều thách thức. Rừng rậm, đầm lầy, bùn đất và mùa mưa làm giảm khả năng cơ động của các phương tiện nặng.

Đường sá cũng thường hạn chế và có thể bị phục kích. Vì vậy, xe tăng không thể tùy ý hoạt động ở mọi khu vực. Các đơn vị thiết giáp thường tập trung trên những tuyến đường, khu vực trống hoặc địa bàn có thể bảo đảm hậu cần.

Tuy nhiên, khi có thể triển khai, M48 sở hữu lợi thế lớn về hỏa lực và khả năng bảo vệ. M48A3 nặng khoảng 52 tấn, sử dụng động cơ diesel Continental AVDS-1790 công suất 750 mã lực.

Xe được trang bị pháo 90 mm M41 cùng nhiều loại đạn, trong đó có đạn nổ mạnh, đạn chống tăng và đạn chùm chống bộ binh.

Pháo 90 mm của M48 không quá mạnh song có hiệu quả khi bảo vệ bộ binh.

Đạn canister cũng cho phép pháo chính tạo hiệu ứng sát thương rộng chống bộ binh ở cự ly gần.

Khả năng sống sót cũng là điểm mạnh quan trọng. Các kíp xe đánh giá cao lớp giáp và thân xe của M48. Nhiều trường hợp xe bị trúng mìn nhưng chỉ mất bánh xích hoặc bị bất động, trong khi kíp xe vẫn có thể sống sót .

M48 cũng thường được sử dụng trong các nhiệm vụ rà phá và bảo vệ tuyến đường.

Một nhiệm vụ đặc trưng là “thunder run”, trong đó các đoàn xe thiết giáp chủ động tiến qua những khu vực có nguy cơ phục kích.

M48 tận dụng giáp, hỏa lực và tốc độ để vượt qua khu vực nguy hiểm, sau đó tập hợp và phản kích. Xe tăng cũng được dùng để hộ tống đoàn vận tải và bảo vệ các tuyến đường quan trọng.

M48 còn chứng minh giá trị tại những địa hình mà ban đầu nhiều người cho rằng xe tăng khó phát huy tác dụng.

Vì thế chiến trường châu Á trở thành một phép thử đặc biệt đối với M48. Xe không được sử dụng theo cách mà các nhà thiết kế ban đầu hình dung.