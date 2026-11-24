Xe tăng hạng trung CFL-120 Karpat đã lần đầu tiên được trình diễn khi di chuyển trên địa hình gồ ghề và khai hỏa khẩu pháo 120 mm tại thao trường huấn luyện Záhorie ở Slovakia, nhà sản xuất là công ty CSG thông báo.

Một buổi trình diễn đặc biệt đã được tổ chức cho các khách hàng tiềm năng. Chiếc xe tăng này trước đây đã được giới thiệu tại Triển lãm IDEB 2026 ở Bratislava, nhưng giờ đây Karpat lần đầu thể hiện khả năng trên thực địa.

Quân đội Slovakia dự định mua và sản xuất xe tăng hạng trung CFL-120 Karpat sau khi nhận thấy cỗ chiến xa này có nhiều ưu điểm hơn khi đặt cạnh xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Leopard 2A8 hay M1A2 Sepv3 Abrams nặng nề.

CFL-120 Karpat là sản phẩm hợp tác giữa hai công ty CSG và FNSS của Thổ Nhĩ Kỳ, chiến xa này sử dụng nền tảng khung gầm bánh xích Kaplan và được trang bị tháp pháo HITFACT Mk II do công ty Leonardo của Ý sản xuất.

CSG Defence, MSM Land Systems và Leonardo đã ký thỏa thuận tương tác công nghiệp và thương mại lâu dài, trong đó quy định việc cùng nhau quảng bá, bán và sản xuất tháp pháo HITFACT Mk II trong khuôn khổ chương trình CFL-120 Karpat.

“Việc tích hợp tháp pháo HITFACT Mk II trên xe tăng Karpat khẳng định tính linh hoạt và khả năng tùy biến của module chiến đấu được trang bị pháo 120 mm, nó cung cấp hỏa lực tương đương với xe tăng chiến đấu chủ lực, đồng thời vẫn giữ được khối lượng và lực giật thấp”.

Ông Luca Perazzo - Phó Giám đốc Bộ phận Hệ thống Quốc phòng của Leonardo cho biết và nói thêm nhờ độ giật thấp, tháp pháo HITFACT Mk II có thể tích hợp không chỉ trên các phương tiện bánh xích mà còn cả nền tảng thiết giáp bánh lốp hạng nhẹ và hạng trung.

CFL-120 Karpat được định vị là một xe tăng hạng trung, kết hợp hỏa lực mạnh mẽ của pháo 120 mm với khả năng cơ động cao và yêu cầu hậu cần thấp hơn so với xe tăng chiến đấu chủ lực.

Cỗ chiến xa này được chế tạo dựa trên nền tảng thiết giáp bánh xích FNSS Kaplan. Công ty Leonardo chịu trách nhiệm về hệ thống chiến đấu khi tích hợp tháp pháo HITFACT Mk II với pháo 120 mm vào xe.

Xe tăng hạng trung Karpat được thiết kế cho nhiệm vụ hỗ trợ hỏa lực và tấn công, hướng đến những lực lượng vũ trang đang tìm kiếm một lựa chọn nhẹ hơn so với MBT, trong khi vẫn giữ nguyên hỏa lực chính của pháo 120 mm.

Công ty MSM Land Systems của Slovakia đóng vai trò quan trọng, các cơ sở sản xuất của họ dự kiến ​​sẽ được sử dụng để nội địa hóa việc sản xuất tại chỗ. Chương trình hợp tác cũng bao gồm việc đưa các doanh nghiệp Slovakia tham gia chuỗi cung ứng quốc tế.

Trong tương lai, CSG Defence, MSM Land Systems và Leonardo có thể mở rộng hợp tác sang lĩnh vực khác. Trong số các dự án khả thi, CSG đã đề cập đến hệ thống X-GUN 30 mm của Leonardo dành cho tháp pháo cỡ trung.

Cần lưu ý, xe tăng hạng trung là xu hướng mới hiện nay, một số cường quốc quân sự như Trung Quốc cũng đã chế tạo chiếc ZTZ-201 rất tiên tiến có trọng lượng và khả năng bảo vệ tương đương Karpat.

Một đại diện khác là M10 Booker do Mỹ chế tạo, phương tiện này với ZTZ-201 có lớp giáp bảo vệ cùng hỏa lực tương đương khi mang pháo 105 mm, như vậy thua kém Karpat khá nhiều về sức mạnh.