Xe tăng hạng nhẹ TULPAR 'khai hỏa' với tháp pháo 120 mm

Otokar và Leonardo ngày 18/9 thông báo đã hoàn tất chương trình tích hợp và thử nghiệm bắn đạn thật xe tăng hạng nhẹ TULPAR với tháp pháo HITFACT MkII 120 mm. Đây là cấu hình kết hợp pháo cỡ lớn với nền tảng bánh xích có thiết kế mô-đun của Otokar.

Trước khi bước vào thử nghiệm bắn đạn thật, các kỹ sư của 2 công ty đã tiến hành tích hợp các giao diện cơ khí, điện, điện tử và phần mềm giữa thân xe TULPAR và tháp pháo HITFACT MkII. Hệ thống sau đó trải qua các bài kiểm tra chức năng, an toàn và xác nhận khả năng hoạt động.

Chiến dịch thử nghiệm bắn đạn thật được tiến hành trong cả điều kiện tĩnh và động. Các bài thử tập trung đánh giá khả năng hoạt động của hệ thống vũ khí trong nhiều tình huống.

Otokar và Leonardo cho biết, hệ thống vũ khí, hệ thống điều khiển hỏa lực, khả năng ổn định và các chức năng tổng thể đều đáp ứng mục tiêu đề ra.

Tháp pháo HITFACT MkII do Leonardo phát triển là loại tháp pháo hạng nhẹ, mô-đun và được số hóa hoàn toàn. Hệ thống có thể tích hợp pháo nòng xoắn 105/52 mm hoặc pháo nòng trơn giảm giật 120/45 mm. Tháp pháo được trang bị hệ thống quang điện toàn cảnh cho chỉ huy và xạ thủ, phục vụ quan sát, phát hiện và ngắm mục tiêu.

HITFACT MkII cũng có khả năng sử dụng đạn dẫn đường Vulcano 120. Leonardo cho biết, thiết kế của tháp pháo cho phép tích hợp trên các nền tảng xe tăng hạng nhẹ hoặc hạng trung, gồm cả xe bánh lốp và xe bánh xích.

Trong cấu hình được thử nghiệm, TULPAR sử dụng pháo 120 mm, mang lại hỏa lực ở cấp độ xe tăng chiến đấu chủ lực trên một nền tảng có trọng lượng thấp hơn.

TULPAR có kiến trúc mô-đun với dải trọng lượng toàn xe từ 28 đến 45 tấn, cho phép phát triển nhiều cấu hình khác nhau.

Ngoài vai trò xe tăng hạng nhẹ, nền tảng này còn có thể được cấu hình thành xe chiến đấu bộ binh, xe hỗ trợ hỏa lực, xe phòng không, xe mang súng cối, xe cứu hộ và xe sơ tán y tế.

Ông Sedef Vehbi, Trưởng nhóm Quân sự tại Otokar, cho rằng chương trình thử nghiệm cho thấy khả năng của TULPAR trong việc tích hợp các tháp pháo cỡ lớn.

Ông nhấn mạnh kiến trúc mô-đun của nền tảng cho phép đáp ứng nhiều yêu cầu nhiệm vụ khác nhau.