Khẳng định năng lực nghiên cứu, chế tạo trong nước

Tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Nhà máy Z125 dự kiến giới thiệu 10 sản phẩm tiêu biểu, gồm các loại súng phóng lựu, súng chống tăng, súng cối 100mm và xe tăng hạng nhẹ T-1. Đây là những sản phẩm được nghiên cứu, chế tạo và hoàn thiện nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình hình mới, bảo đảm các tiêu chí về tính năng, độ chính xác, độ tin cậy và khả năng khai thác, sử dụng. Bên cạnh những sản phẩm do đơn vị trực tiếp nghiên cứu, chế tạo, Nhà máy Z125 còn phối hợp với các đơn vị thuộc Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng sản xuất một số cụm chi tiết, sản phẩm phục vụ triển lãm, tiêu biểu như hệ thống pháo 122mm trên pháo tự hành PTH-01 và cụm thân pháo tàu PT-176.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, Phó giám đốc Nhà máy Z125, việc lựa chọn sản phẩm tham gia triển lãm được đơn vị cân nhắc trên cơ sở tính tiêu biểu, khả năng đại diện cho các lĩnh vực sản xuất, nghiên cứu, chế tạo; đồng thời phải thể hiện được trình độ công nghệ và năng lực làm chủ các khâu từ nghiên cứu, thiết kế đến chế tạo, tích hợp, hoàn thiện sản phẩm.

Nhà máy cũng chú trọng kết hợp giữa các sản phẩm truyền thống với những sản phẩm mới, có hàm lượng khoa học công nghệ cao, qua đó giới thiệu toàn diện năng lực sản xuất và định hướng phát triển của đơn vị. Trong số đó, súng chống tăng 73mm phát hỏa cơ khí (SCT-73C) và xe tăng hạng nhẹ T-1 được xác định là hai sản phẩm tiêu biểu. Đặc biệt, T-1 là điểm nhấn nổi bật, thể hiện khả năng tự nghiên cứu, thiết kế và chế tạo một sản phẩm quốc phòng có tính phức tạp cao.

Việc giới thiệu xe tăng hạng nhẹ T-1 tại triển lãm lần này cũng mang ý nghĩa quan trọng đối với Nhà máy Z125. Đây là lần đầu tiên sản phẩm được đơn vị giới thiệu tại một triển lãm quốc phòng quốc tế. Thông qua đó, Nhà máy mong muốn quảng bá năng lực nghiên cứu, sản xuất, đồng thời mở rộng cơ hội hợp tác, góp phần nâng cao vị thế của công nghiệp quốc phòng Việt Nam.

Đáng chú ý, việc phát triển những sản phẩm như T-1 thể hiện bước chuyển từ làm chủ các công nghệ sản xuất truyền thống sang từng bước tiếp cận, làm chủ công nghệ nền, công nghệ lõi. Đây cũng là hướng đi cụ thể hóa chủ trương xây dựng nền công nghiệp quốc phòng tự chủ, tự lực, tự cường, lưỡng dụng, hiện đại được xác định tại Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 26/1/2022 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

T-1 hướng tới yêu cầu hiện đại hóa trang bị

Việc nghiên cứu, phát triển xe tăng hạng nhẹ T-1 xuất phát từ yêu cầu thực tiễn về hiện đại hóa trang bị của Quân đội nhân dân Việt Nam. Trong khi một số dòng xe tăng hạng nhẹ đã qua nhiều năm sử dụng, bộc lộ những hạn chế nhất định, thì phương tiện có khả năng bơi vẫn giữ vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, nhất là trong điều kiện địa hình nhiều sông ngòi, vùng biển và hải đảo của nước ta.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, xe tăng hạng nhẹ T-1 được thiết kế với kíp xe 3 người, có khả năng cơ động trên cạn và dưới nước với tốc độ cao. Xe có tốc độ tối đa trên đường nhựa đạt hơn 70km/giờ, tốc độ bơi tối đa đạt 11,5km/giờ. Đây là những thông số đáng chú ý, cho thấy định hướng phát triển phương tiện phù hợp với điều kiện địa hình và yêu cầu nhiệm vụ của Quân đội ta.

T-1 được trang bị nhiều hệ thống hiện đại như hệ thống lựa chọn, nạp đạn tự động; hệ thống ổn định và điều khiển hỏa lực; kính ngắm toàn cảnh, kính ngắm pháo thủ phục vụ quan sát ngày, đêm; hệ thống đạn khói chống nhiễu. Xe có khả năng bắn trong hành tiến, đồng thời được thiết kế theo hướng mở, module hóa, tạo điều kiện tích hợp các loại vũ khí, khí tài phù hợp.

So với thế hệ xe tăng lội nước PT-76B, T-1 có những cải tiến đồng bộ về hỏa lực, khả năng cơ động, hệ thống bảo vệ và điều khiển. Mặc dù vẫn sử dụng pháo chính 76,2mm, xe được bổ sung súng phòng không 12,7mm có điều khiển cùng các hệ thống hỗ trợ điều khiển tháp pháo, ổn định và điều khiển hỏa lực, bắt bám mục tiêu, tính toán đường đạn. Những cải tiến này hướng tới nâng cao hiệu quả sử dụng hỏa lực và khả năng ứng phó với các mục tiêu hiện đại, trong đó có phương tiện bay không người lái (UAV). Bên cạnh đó, xe được chú trọng cải tiến khả năng cơ động trên cạn và dưới nước, tăng cường các hệ thống phát hiện, cảnh báo và đối phó với những mối đe dọa. Hệ thống thông tin liên lạc có khả năng tích hợp với hệ thống tự động hóa chỉ huy của lực lượng tăng thiết giáp, góp phần nâng cao khả năng phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ.

Theo Thượng tá Trần Việt Bình, những cải tiến trên giúp xe tăng hạng nhẹ T-1 nâng cao khả năng chiến đấu, phối hợp tác chiến và hiệu quả khai thác, sử dụng, đáp ứng tốt hơn yêu cầu xây dựng Quân đội hiện đại.

Có thể thấy, giá trị nổi bật của T-1 không chỉ nằm ở những tính năng được tích hợp mà còn ở quá trình nghiên cứu, thiết kế và chế tạo do đội ngũ cán bộ, kỹ sư trong nước thực hiện. Việc từng bước làm chủ công nghệ chế tạo phương tiện quân sự có tính phức tạp cao là minh chứng cho sự trưởng thành của công nghiệp quốc phòng Việt Nam. Từ những sản phẩm được giới thiệu tại Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026, Nhà máy Z125 tiếp tục khẳng định vai trò trong nghiên cứu, sản xuất trang bị kỹ thuật quân sự, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng nền công nghiệp quốc phòng chủ động, hiện đại, đáp ứng yêu cầu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.