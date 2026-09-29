Xe tăng FRCV của Ấn Độ có giá thành 'rẻ đến mức khó tin'

Tạp chí IDRW của Ấn Độ mới đây đã tiến hành tính toán chi phí cho chương trình Xe chiến đấu sẵn sàng cho tương lai (xe tăng FRCV), bằng cách chia tổng chi phí ước tính 7 tỷ USD cho số lượng chiến xa dự kiến ​​sản xuất là 1.770 chiếc.

Kết quả trên cho thấy giá thành mỗi chiếc xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) tương lai chỉ xấp xỉ 3,95 triệu USD. Con số này chỉ bằng gần một nửa so với chi phí mua sắm những chiếc T-90S theo đơn đặt hàng ký kết vào năm 2019.

Tuy vậy cần nói thêm, con số này không nên được coi là giá thành mua sắm cuối cùng mà chỉ là ước tính sơ bộ.

Đơn giá chính thức của xe tăng FRCV vẫn chưa được xác định, cho dù chương trình đã được Hội đồng Mua sắm Quốc phòng Ấn Độ phê duyệt vào tháng 9/2024.

Sang năm 2025, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xe bọc thép quốc doanh (Armored Vehicles Nigam Limited) đã thông báo tìm kiếm đối tác công nghệ để phát triển loại xe chiến đấu thế hệ mới này.

Để so sánh, Tạp chí IDRW đã sử dụng hợp đồng năm 2019 của Ấn Độ về việc mua sắm 464 xe tăng T-90S trị giá lên tới 3,12 tỷ USD, tức là tương đương với khoảng 6,72 triệu USD mỗi chiếc.

Nhưng một phần đáng kể của số tiền này, ước tính vào khoảng 1,2 tỷ USD không phải dành cho chính những chiếc xe tăng, mà đó là thù lao cho việc nhận chuyển giao công nghệ từ các công ty Nga.

Theo nhận xét từ giới chuyên môn, việc tiến hành so sánh hai con số một cách máy móc như giá của các phương tiện chiến đấu hoàn chỉnh là hoàn toàn thiếu chính xác.

Loại xe tăng chiến đấu chủ lực đầy triển vọng mới được thiết kế để thay thế những chiếc T-72 đã lỗi thời và dự kiến ​​sẽ trở thành "nắm đấm thép" trong tương lai của Quân đội Ấn Độ.

Quá trình mua sắm dự kiến ​​sẽ được thực hiện theo từng giai đoạn, tuy nhiên vẫn phải khẳng định là New Delhi không từ bỏ xe tăng T-90S và sẽ tiếp tục vận hành cũng như hiện đại hóa chúng.

Hơn nữa phải nói thêm, các dự án vũ khí của Ấn Độ nổi tiếng về việc luôn bị chậm tiến độ tới hàng chục năm, điển hình là xe tăng chiến đấu chủ lực Arjun hay tiêm kích hạng nhẹ Tejas.

Không chỉ có vậy, nhiều sản phẩm của ngành công nghiệp quốc phòng Ấn Độ còn bị phàn nàn về chất lượng, chẳng những không đáp ứng đầy đủ yêu cầu kỹ chiến thuật như thiết kế mà đôi khi còn tiềm ẩn nguy cơ gây hại cho binh sĩ sử dụng.

Chính vì vậy, chưa có gì đảm bảo chương trình xe tăng FRCV sẽ đủ sức thay thế những chiếc T-90S mà Ấn Độ lắp ráp theo giấy phép từ Nga, nhất là khi giá thành của chúng bị nhận xét rẻ đến mức rất khó tin.