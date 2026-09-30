Xe tăng chủ lực T-90S khác T-54/T-55 ở những điểm nào?

Nhìn bên ngoài, T-90S vẫn mang hình dáng đặc trưng của xe tăng Nga với tháp pháo thấp và thân xe gọn. Tuy nhiên, bên trong là một thế hệ công nghệ khác xa T-54/T-55. Sự khác biệt đầu tiên và dễ nhận thấy nhất nằm ở hỏa lực.

T-54/T-55 sử dụng pháo chính D-10T cỡ 100 mm, trong khi T-90S được trang bị pháo nòng trơn 2A46M5 cỡ 125 mm.

T-90S còn có hệ thống nạp đạn tự động, giúp giảm kíp xe xuống 3 người thay vì 4 người trên T-54/T-55. Pháo 125 mm của T-90S có tốc độ bắn khoảng 7-8 phát/phút.

Nhưng khác biệt lớn hơn lại nằm ở khả năng phát hiện và xử lý mục tiêu. T-54/T-55 nguyên bản dựa chủ yếu vào hệ thống ngắm và điều khiển hỏa lực thế hệ cũ.

Xe tăng T-90S được trang bị máy tính đường đạn, cảm biến quang - ảnh nhiệt, khí tài quan sát và hệ thống tự động bám mục tiêu. Nhờ đó, kíp xe có khả năng phát hiện, theo dõi và tác xạ mục tiêu trong điều kiện phức tạp tốt hơn.

Đây cũng là điểm khác biệt mà các chương trình nâng cấp T-54/T-55 đang cố gắng thu hẹp. T-54B cải tiến đã được bổ sung hệ thống điều khiển hỏa lực công nghệ số, thiết bị trinh sát, phát hiện mục tiêu và khí tài liên lạc mới. Tuy nhiên, xe vẫn giữ pháo D-10T 100 mm và nền tảng cơ bản của T-54B.

Về bảo vệ, T-90S sử dụng hệ thống giáp nhiều lớp kết hợp giáp phản ứng nổ, xe được trang bị hệ thống phòng vệ Shtora-1.

Trong khi đó, T-54/T-55 nguyên bản có cấu trúc bảo vệ đơn giản hơn.

Khả năng cơ động cũng được nâng lên. T-90S sử dụng động cơ diesel công suất 1.000 mã lực, đạt tốc độ tối đa khoảng 60 km/giờ và có dự trữ hành trình khoảng 550 km. T-54/T-55 có công suất động cơ thấp hơn và thuộc thế hệ thiết kế cũ hơn.

Nói ngắn gọn, xe tăng T-54/T-55 mạnh ở sự đơn giản, bền bỉ và khả năng tiếp tục được cải tiến.

Còn T-90S được thiết kế ngay từ đầu như một hệ thống chiến đấu hiện đại, trong đó hỏa lực, cảm biến, điều khiển hỏa lực, bảo vệ và cơ động được tích hợp thành một chỉnh thể.