Xe tăng Cheonma-2 tiếp tục được Triều Tiên nâng cao sức mạnh

Triển lãm thành tựu khoa học công nghệ diễn ra tại thủ đô Bình Nhưỡng đã trưng bày nhiều mẫu trang thiết bị quân sự do ngành công nghiệp quốc phòng Triều Tiên sản xuất.

Đáng chú ý là theo tài liệu do hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) cung cấp, trong số các hiện vật trưng bày có 2 xe tăng chiến đấu chủ lực (MBT) Cheonma-2, còn được biết đến với tên gọi M-2020 theo định danh phương Tây.

Những chiếc MBT này khác nhau ở một số chi tiết: một chiếc có những ống phóng có thể nhìn thấy ở phía bên phải tháp pháo, bên trong chứa 2 tên lửa chống tăng dẫn đường, trong khi chiếc kia có hệ thống phòng vệ chủ động (APS) cải tiến, bao gồm hai bệ phóng xoay.

Nếu như phiên bản đầu tiên có hệ thống APS chỉ mang 4 đạn đánh chặn mỗi bên, thì hiện nay cơ số đạn được mở rộng lên thành 6, tức là tổng cộng có tới 12 đạn đánh chặn.

Theo nhận xét, Triều Tiên đang phân tích kỹ lưỡng kinh nghiệm từ các cuộc xung đột quân sự hiện đại, nơi máy bay không người lái cảm tử được sử dụng rộng rãi, và họ đi đến kết luận đó là càng có nhiều vũ khí để tiêu diệt UAV thì càng tốt.

Cả hai phiên bản Cheonma-2 nói trên đều thu hút sự chú ý của Chủ tịch Kim Jong-un. Lý do rất rõ ràng - xét về đặc tính hiệu năng, những chiến xa này đủ sức cạnh tranh ngang ngửa với mọi loại xe tăng đang phục vụ trong quân đội của các đối thủ tiềm năng.

Vũ khí chính của xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-2 là pháo nòng trơn 125 mm (có lẽ là phiên bản hiện đại hóa từ pháo 2A46 của Liên Xô), cung cấp hỏa lực rất mạnh mẽ.

Các loại vũ khí bổ sung bao gồm bệ phóng tên lửa chống tăng Bulsae-3 nòng đôi (tương tự như hệ thống Kornet của Nga) được gắn ở phía bên phải tháp pháo.

Để tiêu diệt bộ binh và các phương tiện hạng nhẹ, 1 súng phóng lựu tự động AGS-30 30 mm và 1 súng máy đồng trục 7,62 mm được gắn trên nóc tháp pháo. Xe tăng được trang bị hệ thống điều khiển hỏa lực tích hợp kỹ thuật số (FCS) với kênh hình ảnh nhiệt.

Xe tăng chiến đấu chủ lực này có lớp giáp composite nhiều lớp, được bổ sung thêm các khối giáp phản ứng nổ (ERA), có thiết kế tương tự như hệ thống Kontakt-5 hoặc Relikt của Nga.

Hệ thống phòng vệ chủ động tiêu diệt mục tiêu cứng bao gồm 12 bệ phóng đạn phản công (6 bệ mỗi bên) và 4 radar giám sát cố định để phát hiện vũ khí đang bay tới. Các cảm biến cảnh báo laser cũng được lắp đặt.

Cheonma-2 được trang bị động cơ diesel 1.200 mã lực. Khung gầm 7 bánh chịu nặng cho thấy trọng lượng của xe tăng lên so với các mẫu trước đó. Kíp lái gồm 4 người (chỉ huy, xạ thủ, người nạp đạn và lái xe).

Sự hiện diện của người nạp đạn được xác nhận bởi việc thiếu hệ thống nạp tự động, một đặc điểm bất thường trong thiết kế xe tăng của Triều Tiên trong những thập kỷ gần đây.

Dây chuyền sản xuất hàng loạt xe tăng chiến đấu chủ lực Cheonma-2 đã được thiết lập tại Nhà máy thiết giáp Kusong. Theo dữ liệu trinh sát vệ tinh và các trung tâm phân tích chuyên ngành, công suất chế tạo của cơ sở này đã tăng gấp đôi từ năm 2021 đến năm 2023.