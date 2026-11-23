Sự xuất hiện của xe tăng hạng trung CFL-120 Karpat cho thấy nỗ lực tìm kiếm một hướng đi khác trong thiết kế phương tiện thiết giáp.

Thay vì phát triển những xe tăng chiến đấu chủ lực ngày càng nặng, chương trình này hướng tới một nền tảng nhẹ hơn nhưng vẫn sở hữu hỏa lực của pháo tăng 120 mm.

Dự án là kết quả hợp tác giữa Tập đoàn Czechoslovak (CSG) của Slovakia, công ty FNSS của Thổ Nhĩ Kỳ và tập đoàn Leonardo của Italy.

Trong đó, FNSS cung cấp khung gầm bánh xích Kaplan, còn Leonardo phát triển tháp pháo HITFACT Mk II tích hợp pháo 120 mm.

CSG đảm nhận vai trò quan trọng trong năng lực sản xuất và phát triển công nghiệp tại Slovakia.

Karpat có trọng lượng khoảng 35 tấn, thấp hơn đáng kể so với những xe tăng chiến đấu chủ lực hiện đại.

Để so sánh, M1A2 Abrams phiên bản SEPv3 của Mỹ có trọng lượng chiến đấu khoảng 73,6 tấn.

Sự khác biệt này giúp Karpat giảm yêu cầu về vận chuyển, cầu đường và hậu cần, đồng thời phù hợp hơn với những khu vực có hạ tầng giao thông hạn chế.

Điểm đáng chú ý nhất là khẩu pháo 120 mm. Đây là cỡ nòng thường xuất hiện trên các xe tăng chiến đấu chủ lực hạng nặng.

Tuy nhiên, pháo trên Karpat sử dụng cơ chế nạp đạn thủ công, đòi hỏi kíp lái 4 người. Hệ thống nạp đạn tự động có thể được nghiên cứu bổ sung trong tương lai.

Dù sở hữu hỏa lực đáng kể, Karpat vẫn phải đối mặt với bài toán sống còn của xe bọc thép hiện đại.

Kinh nghiệm từ chiến trường Ukraine cho thấy UAV trinh sát, UAV tấn công, đạn tuần kích và tên lửa chống tăng đang khiến các phương tiện thiết giáp dễ bị phát hiện và tập kích hơn.

Với trọng lượng 35 tấn, Karpat cũng bị hạn chế về khả năng tăng cường giáp bảo vệ. Phiên bản cơ bản chưa có hệ thống phòng vệ chủ động, dù nhà sản xuất cho biết có thể tích hợp thêm.

Slovakia được xem là một khách hàng tiềm năng khi nước này tìm kiếm phương án thay thế các xe tăng T-72 cũ.

Karpat cũng có thể hướng tới những thị trường cần phương tiện cơ động, hỏa lực mạnh nhưng không đủ khả năng đầu tư xe tăng chiến đấu chủ lực đắt đỏ.

Tuy nhiên, tương lai của Karpat không chỉ phụ thuộc vào khẩu pháo 120 mm hay trọng lượng tương đối nhẹ.

Thách thức lớn nhất là chứng minh phương tiện có thể tồn tại và phát huy hiệu quả trong môi trường chiến trường ngày càng dày đặc UAV và vũ khí chính xác.