Xe tăng bánh lốp Centauro xuất hiện với lớp bảo vệ độc đáo

Giống như các loại thiết giáp khác, xe tăng bánh lốp B1 Centauro do Ý sản xuất nằm trong kho vũ khí của Lực lượng vũ trang Ukraine đã được trang bị hệ thống bảo vệ- chống máy bay không người lái, điều cần thiết trên chiến trường hiện đại.

Và giờ đây, các biện pháp tương tự để tăng khả năng sống sót cũng đang được lắp đặt tại Ý, trên những cỗ chiến xa Centauro của họ, vì vậy rất đáng để xem xét những gì đã xảy ra.

Tài khoản mạng xã hội X của nhà quan sát quân sự có tên A-129 Mangusta observer (@NichoConcu) đã chia sẻ bức ảnh về một chiếc xe tăng bánh lốp Centauro của Ý. Có thể thấy rõ phương tiện này được trang bị một cấu trúc bảo vệ xung quanh tháp pháo.

Tờ Defense Express lưu ý rằng "chiếc mái che" trong ảnh bao phủ toàn bộ tháp pháo từ trên xuống và xung quanh. Thoạt nhìn, nó trông có vẻ cố định, nghĩa là không thể tháo rời nếu cần thiết.

Tuy nhiên cần lưu ý, hình ảnh này chỉ được chụp từ một góc độ, cho nên một số chi tiết có thể không nhìn thấy rõ và cần thêm dữ liệu để đánh giá kỹ lưỡng hơn.

Không có cấu trúc bổ sung nào trên thân xe, điều này trái ngược với phiên bản của Ukraine được trình diễn hồi đầu năm nay, vốn có các tấm chắn xung quanh thân xe.

Ngoài ra "mái che" trên tháp pháo của xe tăng bánh lốp B1 Centauro trong Lực lượng Vũ trang Ukraine được lắp đặt một hệ thống phức tạp, tương tự điều đã được tìm thấy từ lâu trên các xe tăng và xe bọc thép khác, cấu kiện này được gọi là "mũ trùm" .

Cần nhắc thêm, xe tăng bánh lốp B1 Centauro chỉ có lớp giáp bảo vệ chống lại đạn pháo nhỏ cỡ 20 - 25 mm ở phía trước và đạn 12,7 mm từ các phía khác. Vũ khí chính của nó là pháo nòng xoắn cỡ 105 mm.

Do vậy loại xe này cần được bảo vệ thêm để chống lại máy bay không người lái. Tuy nhiên chỉ đóng kín tháp pháo có lẽ là chưa đủ, vì vậy chúng ta có thể sẽ thấy một phiên bản mở rộng hơn trong tương lai.

Nhìn chung, việc lắp đặt các cấu kiện chống máy bay không người lái đang được tích cực triển khai ở nhiều quốc gia trên thế giới do mối đe dọa từ chiến trường hiện đại.

Mặc dù hệ thống phòng vệ chủ động (APS) và tác chiến điện tử (EW) thường được coi là giải pháp, nhưng thực tế, các thiết bị "mái che" đang bắt đầu xuất hiện ngày càng nhiều như một phương tiện rẻ tiền và hiệu quả hơn "ngay lập tức".

Ở đây chúng ta sẽ nhắc lại trường hợp của Ba Lan, quốc gia đã bắt đầu trang bị xe bọc thép chở quân bánh lốp Rosomak và xe tăng Leopard 2PL, những chiến xa này cũng bắt đầu được lắp đặt "mái che" tháp pháo.

Xu hướng này cũng đang lan rộng sang các nước như Trung Quốc, trong trường hợp xe bọc thép chở quân Type 08 thực sự nó có lớp bảo vệ tháp pháo được đánh giá tốt nhất trong phân khúc, cho dù thân xe chỉ được trang bị các tấm chắn bên hông.

Một vấn đề cần nhắc tới là khi lắp đặt thêm cấu kiện giáp phụ bổ sung, do trọng lượng tăng lên đáng kể, vẫn chưa rõ khả năng bơi của những chiến xa này còn được bảo toàn hay không?