Xe tải xếp hàng chờ mua đá: Quảng Ngãi ưu tiên vật liệu cho công trình nội tỉnh

Theo đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương và đơn vị liên quan khẩn trương kiểm tra, xác minh, làm rõ các nội dung phản ánh; đồng thời báo cáo, tham mưu UBND tỉnh giải pháp xử lý trước ngày 22/9.

Quảng Ngãi sẽ đưa ra giải pháp nhằm kiểm soát nguồn vật liệu được đưa ra ngoài tỉnh. (Ảnh: Lê Danh).

Đáng chú ý, tỉnh yêu cầu nghiên cứu các giải pháp kiểm soát hiệu quả nguồn vật liệu đưa ra ngoài địa bàn. Quá trình thực hiện phải phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc "6 rõ", gồm: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền.

Đối với các dự án sử dụng vốn ngân sách Nhà nước, UBND tỉnh yêu cầu chủ đầu tư nâng cao trách nhiệm trong việc chuẩn bị, bảo đảm nguồn khoáng sản làm vật liệu xây dựng ngay từ giai đoạn lập dự án, thiết kế và dự toán. Các đơn vị phải xác định rõ nhu cầu, khối lượng và thời gian cung cấp vật liệu để đưa vào hồ sơ mời thầu, làm cơ sở lựa chọn nhà thầu và tổ chức thi công, bảo đảm chủ động nguồn vật liệu phục vụ dự án.

Chủ đầu tư chịu trách nhiệm toàn diện trước người quyết định đầu tư nếu để xảy ra tình trạng thiếu hụt vật liệu do nguyên nhân chủ quan, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công.

Nguồn cung vật liệu sẽ được ưu tiên phục vụ các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. (Ảnh: Lê Danh).

Cùng với đó, UBND tỉnh cũng yêu cầu các chủ mỏ đá, cát và đất trên địa bàn ưu tiên cao nhất việc cung cấp vật liệu xây dựng cho các công trình, dự án trong tỉnh, đặc biệt là các công trình trọng điểm quốc gia và dự án quan trọng của địa phương.

Đối với các mỏ khoáng sản được cấp phép khai thác theo hình thức chỉ định, không thông qua đấu giá, việc cung cấp vật liệu phải đúng khối lượng và danh mục công trình đã được cơ quan có thẩm quyền thống nhất. Sở Công Thương có trách nhiệm thông báo cụ thể đến các chủ mỏ để tổ chức thực hiện.

Chủ mỏ được yêu cầu ưu tiên cung cấp vật liệu cho công trình, dự án nội tỉnh. (Ảnh: Lê Danh).

UBND tỉnh cũng giao Sở Công Thương tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường, từ công tác quy hoạch, xác định nhu cầu vật liệu theo từng giai đoạn, cấp phép khai thác, quản lý hoạt động khai thác đến bảo vệ tài nguyên chưa khai thác, bảo đảm đồng bộ và chặt chẽ.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng được yêu cầu chủ động theo dõi, kiểm tra, hướng dẫn và hỗ trợ các địa phương, đơn vị tháo gỡ khó khăn trong việc bảo đảm nguồn cung vật liệu xây dựng phục vụ thi công các công trình, nhất là các dự án đầu tư công; kịp thời tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý các vấn đề phát sinh theo thẩm quyền.

Động thái trên được xem là giải pháp cấp bách nhằm ổn định nguồn cung vật liệu xây dựng, tránh tình trạng khan hiếm cục bộ, bảo đảm tiến độ các dự án hạ tầng, công trình trọng điểm đang triển khai trên địa bàn Quảng Ngãi.

Sở chuyên môn được yêu cầu tăng cường quản lý Nhà nước đối với hoạt động khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường. (Ảnh: Lê Danh).

Ngày 17/9, Báo Xây dựng có bài "Khan hiếm nguồn cung, xe tải xếp hàng dài chờ mua đá ở Quảng Ngãi", phản ánh tình trạng nguồn cung đá khan hiếm, trong khi nhu cầu thị trường tăng cao, xe tải phải xếp hàng nhiều ngày ở mỏ để chờ mua đá.

Đá khan hiếm, khó tiếp cận và giá bị đẩy lên cao đã gây áp lực rất lớn đến doanh nghiệp và người dân có nhu cầu, kéo chậm tiến độ các công trình, dự án và giải ngân chung của tỉnh.