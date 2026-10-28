Xe tải và xe khách được lưu thông trở lại qua cầu Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa ban hành Thông báo số 1592/TB-SXD ngày 28/10/2026 về việc điều chỉnh tổ chức giao thông tại nút giao phía Bắc đầu cầu Thăng Long, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các phương tiện lưu thông qua khu vực.

Từ đêm 29/10, xe tải từ 2 tấn, xe khách từ 16 chỗ trở lên và xe buýt được lưu thông qua cầu Thăng Long theo phương án điều chỉnh. Ảnh minh họa.

Theo đó, từ 22h ngày 29/10, các đơn vị chức năng sẽ tiến hành tháo dỡ rào chắn, khôi phục hoạt động giao thông qua cầu Thăng Long đối với những phương tiện trước đó bị hạn chế để phục vụ thi công trạm cân kiểm soát tải trọng xe.

Cụ thể, ô tô tải có khối lượng toàn bộ từ 2 tấn trở lên, xe khách từ 16 chỗ trở lên, xe kinh doanh vận tải hành khách tuyến cố định và xe buýt được phép lưu thông qua cầu như trước thời điểm tổ chức phân luồng ngày 15/9/2026.

Việc điều chỉnh được triển khai sau khi hoàn thành hạng mục đường bê tông xi măng thuộc Dự án đầu tư xây dựng, lắp đặt hệ thống thiết bị cân kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ tại Hà Nội.

Động thái này được kỳ vọng sẽ giảm bớt những bất tiện trong việc đi lại, vận chuyển hàng hóa, đặc biệt đối với các phương tiện vận tải thường xuyên di chuyển qua cửa ngõ phía Bắc Thủ đô.

Tiếp tục thi công trạm cân, bảo đảm hai làn xe mỗi chiều

Mặc dù các phương tiện được lưu thông trở lại, một số hạng mục thuộc dự án lắp đặt hệ thống cân kiểm soát tải trọng xe vẫn tiếp tục được triển khai.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, đối với phần lắp đặt thiết bị cân còn lại, đơn vị thi công sẽ tổ chức rào chắn cục bộ lần lượt từng làn trong tổng số 3 làn xe theo chiều từ Nội Bài về Cầu Giấy.

Thời gian thi công dự kiến khoảng 2 ngày đối với mỗi làn xe.

Trong quá trình thực hiện, phương tiện vẫn được tổ chức lưu thông hai chiều trên 4 làn xe, bảo đảm phù hợp với mặt cắt ngang của cầu Thăng Long.

Đặc biệt, phương án phân luồng tại chỗ phải duy trì 2 làn xe cho mỗi chiều lưu thông, hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động giao thông trong thời gian hoàn thiện các hạng mục còn lại.

Sở Xây dựng giao Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông phối hợp với cơ quan báo chí và các đơn vị liên quan thông tin rộng rãi về phương án tổ chức giao thông, đồng thời hướng dẫn phương tiện di chuyển qua khu vực thi công.

Người điều khiển phương tiện khi lưu thông qua cầu Thăng Long cần chú ý quan sát hệ thống biển báo, chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng và chủ động điều chỉnh tốc độ, bảo đảm an toàn tại những vị trí còn đang thi công.