Xe tải va chạm xe máy khiến 2 người tử vong trên đường Trường Sơn Đông

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 5 giờ 20 phút ngày 27/10 tại Km 375 trên đường Trường Sơn Đông thuộc thôn 3, xã Pờ Tó.

Thời điểm trên, anh Bùi Anh Quốc, sinh năm 1997, trú tại phường An Bình điều khiển xe tải biển kiểm soát 81H-149.xx lưu thông theo hướng từ xã Chơ Long đi xã Ia Pa đã xảy ra va chạm với xe máy biển kiểm soát 81E1-076.xx lưu thông theo hướng ngược lại. Chiếc xe máy trên do anh N.T. (sinh năm 2009, trú tại xã Pờ Tó) chở theo 1 nam thanh niên (chưa rõ danh tính)

Vụ tai nạn khiến 2 người đi trên xe máy tử vong, 2 phương tiện bị hư hỏng. Sau khi vụ việc xảy ra, Công an xã Pờ Tó đã cùng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Gia Lai đã xác minh vụ việc, bảo vệ hiện trường đảm bảo an toàn giao thông trong khu vực.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Gia Lai và các đơn vị liên quan tạm giữ phương tiện. Nguyên nhân vụ tai nạn đang được điều tra làm rõ.