Xe tải va chạm xe máy, 2 học sinh tử vong

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 13h ngày 15/9, xe tải mang biển kiểm soát 38B - 052.xx do tài xế Hồ Sỹ Tr. (trú tại xã Thạch Xuân, Hà Tĩnh) điều khiển, lưu thông trên đường Hàm Nghi kéo dài theo hướng từ phường Hà Huy Tập đi xã Thạch Xuân.

Khi xe tải di chuyển đến khu vực ngã tư giao giữa đường 102 và đường Hàm Nghi kéo dài (thuộc địa phận phường Hà Huy Tập), đã xảy ra va chạm mạnh với xe máy mang biển kiểm soát 38M1 - 387.xx.

Hiện trường vụ tai nạn.

Lúc này, trên xe máy đang chở 3 nam học sinh đang theo học tại một trường THPT trên địa bàn xã Thạch Xuân và cả 3 em đều trú tại xã Thạch Xuân.

Cú va chạm trực diện đã khiến 2 học sinh tử vong tại chỗ. Học sinh còn lại bị thương nặng và đã được người dân cùng lực lượng chức năng nhanh chóng đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh.

Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng và hư hỏng gần như hoàn toàn, xe tải bị móp méo và hư hỏng một bên phần đầu. Nhiều mảnh vỡ từ hai phương tiện văng tung tóe khắp mặt đường.

Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Tĩnh đã phối hợp với Công an phường Hà Huy Tập và các đơn vị nghiệp vụ liên quan kịp thời có mặt phân luồng điều tiết giao thông. Đồng thời tổ chức khám nghiệm hiện trường để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.