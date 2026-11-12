Xe tải va chạm vào lan can cầu Rạch Miễu làm 1 người tử vong, 2 người bị thương

Hiện trường vụ tai nạn.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 phút cùng ngày, xe ô tô tải biển số 79H-078.33 chở 3 người lưu thông trên cầu Rạch Miễu theo hướng từ Đồng Tháp về Vĩnh Long. Khi phương tiện đến gần trụ đèn BT5-25, xe va chạm vào thành lan can cầu.

Hậu quả, anh Bùi Thanh Tịnh (SN 1987, ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa) tử vong tại chỗ. Hai người còn lại là Lương Tấn Đạt (SN 1999) và Bùi Tuấn Anh (SN 1999), cùng ngụ tỉnh Vĩnh Long, bị thương phần mềm. Xe ô tô tải hư hỏng.

Hiện chưa xác định được ai là người điều khiển phương tiện tại thời điểm xảy ra tai nạn. Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Đồng Tháp đang khẩn trương điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ việc.