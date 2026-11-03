Xe tải va chạm liên hoàn xe máy trên đường Hồ Chí Minh, 2 người tử vong

Chiều 3/11, lãnh đạo UBND xã A Lưới 4 (TP Huế) cho biết, trên tuyến đường Hồ Chí Minh đoạn qua địa bàn xã vừa xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) giữa xe tải và 2 xe máy làm 2 người tử vong, 1 người bị thương.

Theo đó, vào 12h40 chiều cùng ngày, tài xế Lê Văn Lực (SN 2003, trú tại xã Hưng Lộc, TP Huế) lái xe tải chở hàng mang BKS 75C-085.15 chở ông Ngô Đạt Long lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Bốt Đỏ đi TP Đà Nẵng.

Hiện trường vụ tai nạn giữa xe tải BKS 75C-085.15 và 2 xe máy làm 2 nạn nhân tử vong.

Khi đến địa phận xã A Lưới 4, xe tải BKS 75C-085.15 bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy do ông Lê Minh Thục (SN 1984, trú ở xã A Lưới 4) điều khiển chạy cùng chiều phía trước.

Tiếp đó, xe tải BKS 75C-085.15 tiếp tục va chạm với xe máy do em Nguyễn Thị Khánh Ly chở theo em Nguyễn Thị Hưng (cùng SN 2010, trú xã A Lưới 4), là học sinh trường THPT Trường Sơn đang đi hướng chiều ngược lại.

Xe tải BKS 75C-085.15 tông xe máy lao xuống mương nước trên tuyến đường Hồ Chí Minh.

Hậu quả vụ TNGT khiến ông Lê Minh Thục và em Nguyễn Thị Hưng tử vong tại chỗ. Riêng em Ly bị thương được đưa đến Trung tâm Y tế A Lưới 2 cấp cứu.

Tại hiện trường, xe tải văng xuống lề đường bên trái, phần đầu xe tải đè lên xe máy; các phương tiện xe máy hư hỏng nặng.

Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an xã A Lưới 4; Phòng CSGT Công an TP Huế cùng các đơn vị liên quan đã cắt cử cán bộ nhanh chóng đến hiện trường để khám nghiệm hiện trường phục vụ công tác điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.