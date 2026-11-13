Xe tải tông sập tường nhà dân, đường Vĩnh Lộc ùn ứ
Sáng 13-11, một xe tải lưu thông trên đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc, TPHCM) bất ngờ mất lái, tông sập mặt tiền nhà dân khiến giao thông qua khu vực ùn ứ.
Cụ thể, một xe tải mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Vĩnh Lộc (hướng từ đường Trần Văn Giàu đi hương lộ 80), đến trước địa chỉ số 978 đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc) thì bất ngờ lao sang lề đường, tông thẳng vào nhà dân.
Cú va chạm mạnh làm phần mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá cùng khung sắt văng khắp nơi. Phần đầu xe tải biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát.
Theo bà T.T.T. (chủ căn nhà) vào thời điểm trên, cả gia đình chuẩn bị dọn hàng bán thì nghe tiếng động rất lớn, căn nhà rung chuyển nên chạy ra ngoài. May mắn là vụ việc không khiến ai bị thương.
Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khó khăn, gây ùn tắc kéo dài gần 3km trên tuyến đường Vĩnh Lộc.
Sau đó, lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Cảnh sát giao thông có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/xe-tai-tong-sap-tuong-nha-dan-duong-vinh-loc-un-u-post881532.html