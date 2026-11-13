Xe tải tông sập tường nhà dân, đường Vĩnh Lộc ùn ứ

Cụ thể, một xe tải mang biển số TPHCM lưu thông trên đường Vĩnh Lộc (hướng từ đường Trần Văn Giàu đi hương lộ 80), đến trước địa chỉ số 978 đường Vĩnh Lộc (xã Tân Vĩnh Lộc) thì bất ngờ lao sang lề đường, tông thẳng vào nhà dân.

Xe tải tông sập tường nhà dân ở TPHCM

Cú va chạm mạnh làm phần mặt tiền căn nhà đổ sập, gạch đá cùng khung sắt văng khắp nơi. Phần đầu xe tải biến dạng, mắc kẹt trong đống đổ nát.

Chiếc xe tải tông sập tường ngôi nhà trên đường Vĩnh Lộc. Ảnh: HT

Theo bà T.T.T. (chủ căn nhà) vào thời điểm trên, cả gia đình chuẩn bị dọn hàng bán thì nghe tiếng động rất lớn, căn nhà rung chuyển nên chạy ra ngoài. May mắn là vụ việc không khiến ai bị thương.

Người dân thu dọn đồ đạc sau khi xe tải được di dời khỏi hiện trường. Ảnh: HT

Sự cố xảy ra vào giờ cao điểm buổi sáng khiến nhiều phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khó khăn, gây ùn tắc kéo dài gần 3km trên tuyến đường Vĩnh Lộc.

May mắn, vụ việc không khiến ai bị thương. Ảnh: HT

Sau đó, lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc phối hợp với Cảnh sát giao thông có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Ảnh hưởng từ vụ tai nạn khiến giao thông qua khu vực ùn ứ kéo dài. Ảnh: HT