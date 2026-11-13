Xe tải tông sập cửa cuốn, lao thẳng vào nhà dân ở TPHCM

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Vụ tai nạn xảy ra lúc 7h sáng ngày 13/11 trên đường Vĩnh Lộc, xã Tân Vĩnh Lộc (TPHCM).

Thời điểm trên, xe tải BKS TPHCM do nam tài xế điều khiển lưu thông trên đường Vĩnh Lộc, theo hướng từ đường Trần Văn Giàu đi hương lộ 80.

Hiện trường xe tải lao vào nhà dân ở TPHCM. Ảnh: HC

Khi đến trước căn nhà cấp 4 kinh doanh quán cơm, phương tiện bất ngờ mất lái, lao sang lề đường và tông thẳng vào nhà dân.

Lực tông mạnh khiến toàn bộ hệ thống cửa cuốn bằng tôn cùng khung sắt mặt tiền bị húc văng, móp méo và đổ sập xuống nền nhà. Bức tường gạch phía trước cũng bị húc vỡ vụn, gạch đá cùng chậu cây cảnh văng tung tóe khắp nơi.

Chiếc xe tải lao sâu vào phần hiên nhà, đầu xe biến dạng, kính chắn gió vỡ nát và mắc kẹt dưới đống tôn đổ nát, sát bên khu vực để xe máy và tủ bán hàng của gia đình.

Vụ tai nạn xảy ra đúng vào khung giờ cao điểm buổi sáng khiến giao thông qua khu vực bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Hàng nghìn phương tiện nối đuôi nhau di chuyển khó khăn trên tuyến đường Vĩnh Lộc.

Khu vực để xe máy và tủ bán hàng của người dân bị hư hại nặng. Ảnh: TK

Hiện trường tai nạn gây ùn xe kéo dài. Ảnh: HC

Sau tai nạn, lực lượng chức năng xã Tân Vĩnh Lộc cùng CSGT đã có mặt phong tỏa hiện trường, phân luồng điều tiết giao thông và phối hợp cùng người dân khắc phục sự cố, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.