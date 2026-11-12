Xe tải tông lan can cầu Rạch Miễu 1, ba người thương vong

Hiện trường vụ tai nạn

Theo thông tin ban đầu, khoảng 3 giờ 15 ngày 12-11, xe tải biển kiểm soát 79H-078.33 đang lưu thông trên cầu Rạch Miễu 1, hướng từ Đồng Tháp đi Vĩnh Long. Khi đến gần trụ đèn BT5-25, xe tải bất ngờ tông vào thành lan can cầu.

Hiện trường vụ tai nạn

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có B.T.A. (sinh năm 1999), L.T.Đ. (sinh năm 1999), cùng ngụ ấp Nhà Mát, phường Trường Long Hòa, tỉnh Vĩnh Long và B.T.T. (sinh năm 1987), ngụ phường Đông Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa. Người điều khiển xe tải hiện chưa được xác định.

Tại nạn khiến B.T.T. tử vong tại chỗ. Hai người còn lại bị thương phần mềm, xe tải bị hư hỏng.