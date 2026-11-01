Xe tải tông dải phân cách rồi lật nghiêng trên Quốc lộ 1 khiến tài xế tử vong

Thời điểm trên, xe tải biển số 89H-041.07 lưu thông theo hướng Đồng Nai - Phan Thiết. Khi đến vị trí trên, xe tải va vào dải phân cách giữa đường rồi lao qua lề phần đường ngược lại, tông vào cột đèn ven đường rồi lật nghiêng.

Tại hiện trường, cột đèn bị tông ngã, chèn lên cabin xe tải khiến tài xế tử vong tại chỗ. Phụ xe bị thương, cabin phương tiện hư hỏng nặng.

Hiện trường vụ tai nạn

Xe cẩu cứu hộ được huy động đến hiện trường để xử lý vụ việc, đưa người bên trong cabin ra ngoài.

Công an xã Hàm Thuận Nam cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Lâm Đồng đã khám nghiệm hiện trường, trưng cầu khám nghiệm tử thi để điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.