Xe tải tập lái va chạm xe máy trên đường tránh ở xã Gào khiến 1 người tử vong

Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 11 giờ cùng ngày tại đường tránh thuộc làng Nang Long - O Sơr.

Hiện trường vụ tai nạn khiến anh V. tử vong. Ảnh: Văn Ngọc

Thời điểm trên, xe tải tập lái BKS 81C - 242.xx của Trường Cao đẳng Gia Lai do học viên Võ Hồng Viên (SN 2001, trú tại xã Đak Đoa) điều khiển, trên xe có giáo viên của nhà trường lưu thông trên đường tránh theo hướng từ xã Bàu Cạn đến xã Ia Grai.

Khi đến khu vực thuộc làng Nang Long - O Sơr, xe tải tập lái đã va chạm với xe máy BKS 74F8-53xx do anh S.V. (SN 1984, trú tại xã Phú Thiện) điều khiển từ đường đất của rẫy cà phê ra đường tránh.

Chiếc xe tập lái cuốn xe máy trong gầm khiến anh V. bị thương nặng. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Xe tải tập lái kéo lê xe máy khoảng 50 m mới có thể dừng lại. Ảnh: Văn Ngọc

Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra đang phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự, Phòng Cảnh sát giao thông (Công an tỉnh) và các đơn vị liên quan điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.