Xe tải tập lái va chạm xe đầu kéo trên đường Hồ Chí Minh, học viên tử vong

Khoảng 10h45 ngày 27/10, tại Km 1911+800 đường Hồ Chí Minh (đoạn qua thôn 8, xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng) xảy ra vụ tai nạn giao thông giữa xe tải tập lái và xe container khiến nam học viên tử vong, thầy dạy lái bị thương.

Nam học viên bị thương mắc kẹt trong cabin được người dân hỗ trợ phá cửa đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong sau đó.

Theo thông tin ban đầu, thời điểm trên, xe đầu kéo BKS 81H-036.24 kéo theo rơ-moóc BKS 81RM-003.80 do tài xế Bùi Văn Lâm (SN 1981, ngụ tỉnh Gia Lai) điều khiển lưu thông trên đường Hồ Chí Minh theo hướng Lâm Đồng đi tỉnh Đắk Lắk.

Khi xe đầu kéo chạy đến địa điểm trên thì bất ngờ xảy ra va chạm với xe tải tập lái BKS 48A-292.63 do nam học viên M.V.L (SN 1983, ngụ xã Quảng Tân, tỉnh Lâm Đồng) điều khiển, trên xe chở theo thầy dạy lái Nguyễn Hữu Lợi (SN 1993, ngụ xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng) lưu thông theo hướng ngược lại.

Tại hiện trường, phần đầu của hai phương tiện bị tông bể nát, hư hỏng.

Hậu quả, cú va chạm mạnh khiến học viên và thầy dạy lái bị thương, được người dân hỗ trợ, phá cabin đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Đắk Nông.

Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, nam học viên đã tử vong. Tại hiện trường, đầu cabin hai phương tiện bị tông bể nát, hư hỏng.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.