Xe tải rơi xuống chân đèo Pha Đin, một người mắc kẹt trong cabin

Ngày 4/11, Công an tỉnh Sơn La cho biết, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 7 (Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH) đã tổ chức cứu nạn, sơ cứu và đưa các nạn nhân bị tai nạn giao thông đi cấp cứu kịp thời.

Xe tải chở hạt cà phê tươi rơi xuống chân đèo Pha Đin. Ảnh: CACC

Vào rạng sáng cùng ngày, ông Mùa A L. (SN 1973, trú tại xã Quài Tở, tỉnh Điện Biên) điều khiển xe tải mang biển kiểm soát 27C-065.XX, chở hạt cà phê tươi lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng từ Điện Biên đi Sơn La.

Khi đến Km357+750 quốc lộ 6, thuộc địa phận bản Khâu Lay, xã Bình Thuận (Sơn La), xe tải bị rơi xuống chân đèo Pha Đin.

Vụ tai nạn khiến tài xế Mùa A L. và anh Sùng A D. (cùng trú tại xã Quài Tở) đi cùng xe bị thương. Trong đó, một nạn nhân đã được người dân đưa đi cấp cứu.

Lực lượng chức năng phun nước rửa mặt đường. Ảnh: CACC

Nhận được tin báo, lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã có mặt tại hiện trường để giải cứu nạn nhân mắc kẹt trong cabin và đưa đi cấp cứu.

Sau khi hoàn thành công tác cứu nạn, cứu hộ, lực lượng chức năng phun nước rửa mặt đường, thu dọn số cà phê rơi vãi, góp phần bảo đảm an toàn cho các phương tiện lưu thông qua khu vực và phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Trước đó, vào khoảng 8h30 ngày 3/11, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực 6 cũng đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ giải cứu tài xế Lường Văn Th. bị mắc kẹt trong cabin khi ô tô bị lật tại xã Nậm Ty (Sơn La).

Ô tô bị lật, tài xế mắc kẹt trong cabin. Ảnh: CACC