Xe tải phớt lờ còi ưu tiên trên Vành đai 3, bị phạt 12 triệu đồng

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Chiều 20/10, đại diện Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội CSGT đường bộ số 14 (Phòng CSGT Công an Hà Nội) đã lập biên bản xử phạt tài xế N.V.B. (SN 1986) về hai hành vi vi phạm khi lưu thông trên đường Vành đai 3 trên cao.

Trước đó, khoảng 18h15 ngày 19/10, tại đoạn qua Công viên Yên Sở, hướng cầu Thanh Trì, tài xế B. điều khiển ô tô tải biển số 29H-129.XX đi vào làn dừng xe khẩn cấp.

CSGT lập biên bản xử phạt tài xế xe tải. Ảnh: CACC

Cùng thời điểm, một ô tô phát tín hiệu ưu tiên bằng đèn và còi đi tới. Dù phương tiện này liên tục phát tín hiệu, tài xế xe tải vẫn không nhường đường.

Sau khi xác minh sự việc, Đội CSGT đường bộ số 14 đã mời tài xế đến làm việc, lập biên bản vi phạm hành chính về hai lỗi gồm điều khiển xe chạy ở làn dừng xe khẩn cấp trên đường cao tốc và không nhường đường cho xe được quyền ưu tiên đang phát tín hiệu làm nhiệm vụ.

Với hai hành vi trên, tài xế B. bị phạt tổng cộng 12 triệu đồng và trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Lực lượng CSGT cũng tuyên truyền, giải thích các quy định để tài xế nhận thức rõ hành vi vi phạm, chấp hành pháp luật và không tái phạm.