Xe tải Nvidia 'triệu USD' bị đánh cắp, nhưng mở ra chỉ toàn cát

Xe đầu kéo mang logo Nvidia và PlusAI chứa toàn cát trong quá trình thử nghiệm. Ảnh: SF Standard.

Theo đó, 2 xe đầu kéo mang logo Nvidia và startup xe tự hành PlusAI đã bị lấy trộm gần một nhà kho ở California. Tuy nhiên, bên trong mỗi xe chỉ có khoảng 20.000 pound (9 tấn) cát thay vì linh kiện đắt tiền.

Tổng cộng, 2 xe đầu kéo chứa khoảng 40.000 pound (18 tấn) cát. Đây là tải trọng mô phỏng được PlusAI sử dụng trong quá trình nghiên cứu và phát triển xe tải tự hành.

Vụ việc được phát hiện theo một cách khá tình cờ.

Sáng 24/9, một lãnh đạo cấp cao của PlusAI nhận được tin nhắn từ người quen. Người này cho biết vừa nhìn thấy 2 chiếc xe mang logo công ty gần nơi làm việc tại Newark, California.

Thông tin lập tức gây chú ý. Theo dữ liệu của PlusAI, các xe đầu kéo này lẽ ra vẫn phải nằm bên ngoài nhà kho của hãng, cách vị trí được phát hiện khoảng 800 m.

Cảnh sát sau đó được gọi tới hiện trường. Cả 2 xe mang logo PlusAI và Nvidia được tìm thấy. Các khóa càng dùng để bảo vệ container đã bị phá. Phần đầu kéo công nghệ cao của PlusAI vẫn nằm an toàn bên trong nhà kho và không bị lấy đi.

“PlusAI sử dụng tải trọng mô phỏng trong các xe để hỗ trợ quá trình nghiên cứu và thử nghiệm”, Lauren Kwan, người phát ngôn của công ty cho biết.

Bà Kwan xác nhận 2 xe được thu hồi, và toàn bộ số cát còn nguyên.

PlusAI đang hợp tác với Nvidia trong lĩnh vực phần mềm AI và công nghệ xe tải tự hành. Vì vậy, các phương tiện thử nghiệm sẽ mang logo của cả 2 công ty.

Trang Tom’s Hardware cho rằng hình ảnh này có thể khiến những kẻ trộm nghĩ rằng bên trong xe chứa phần cứng AI có giá trị cao. Tuy nhiên, đây mới chỉ là nhận định từ bối cảnh vụ việc. Cơ quan chức năng chưa công bố động cơ chính thức của thủ phạm.

Việc chất cát lên container phục vụ mục đích thử nghiệm thực tế. Trọng lượng lớn giúp PlusAI mô phỏng cách một xe tải đầy hàng phản ứng trong những điều kiện đường sá khác nhau. Nhờ đó, công ty có thể đánh giá hệ thống tự hành trong trạng thái gần với hoạt động vận tải thông thường.

Vụ việc diễn ra trong bối cảnh thiết bị máy tính cao cấp ngày càng trở thành mục tiêu của các vụ trộm hàng hoá tại Mỹ. Sự bùng nổ xây dựng trung tâm dữ liệu AI khiến GPU, RAM cùng nhiều thiết bị mạng có giá trị cao hơn. Một số lô hàng công nghệ có thể trị giá hàng triệu USD.

Theo Wired, các vụ trộm gần đây còn nhắm vào chip, thiết bị điện tử dùng trong trung tâm dữ liệu, pin Tesla và máy đào Bitcoin. Công ty Verisk CargoNet cho biết kim loại cùng thiết bị máy tính và mạng dành cho doanh nghiệp đang nằm trong nhóm hàng hoá thường xuyên bị nhắm tới tại Mỹ.

Trước đó, Wired cho biết 2 vụ trộm cắp đã diễn ra tại California. Những kẻ trộm cố tình va chạm với xe hộ tống an ninh trước khi chiếm các xe chở thiết bị công nghệ giá trị cao. Tính đến tháng 8, số thiết bị trị giá hàng triệu USD trong các vụ này vẫn chưa được thu hồi.