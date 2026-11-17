Theo báo cáo của Hiệp hội Các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), trong 10 tháng đầu năm 2026, các thành viên VAMA tiêu thụ tổng cộng 36.502 xe tải, bao gồm xe tải van, xe tải nhỏ, xe tải nhẹ và nhóm xe tải khác.

Nếu tính thêm xe bán tải pick-up, tổng sản lượng lên đến 57.792 xe tải các loại, tăng 4% so với cùng kỳ năm trước.

Thị trường xe tải tháng 10 năm nay ghi nhận sản lượng (tính cả xe bán tải) giảm 13% so với hồi tháng 9 và giảm tới hơn 23% so với tháng 10/2025, song sản lượng lũy kế 10 tháng vẫn tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2025.

Trong đó, xe tải nhẹ có tổng trọng tải trên 5 đến 10 tấn đạt 21.748 chiếc, chiếm gần 60% tổng doanh số, xe tải khác đạt 11.649 chiếc, chiếm gần 32%. Nhóm xe tải nhỏ có tổng trọng tải từ 5 tấn trở xuống bán được 2.552 chiếc và xe tải van là 553 chiếc.

Cơ cấu này cho thấy xe tải nhẹ đang là phân khúc chủ lực của thị trường. Đây là nhóm phương tiện đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa linh hoạt trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, phân phối và logistics từ đô thị đến nông thôn, từ công trường xây dựng đến nhu cầu vận chuyển hàng hóa hàng ngày ở mọi nơi.

Thaco chiếm hơn 90% phân khúc xe tải nhẹ

Xét theo thương hiệu, Thaco có lợi thế rất lớn ở nhóm xe tải nhẹ. Theo báo cáo, trong 10 tháng năm nay, doanh nghiệp này bán ra 19.747 xe tải, chiếm khoảng 90,8% doanh số toàn phân khúc trên 5-10 tấn.

Các thương hiệu xe tải của DoThanh Auto đứng thứ hai với tổng sản lượng 2.103 xe, doanh số chủ yếu đến từ JMC với 1.802 xe, thương hiệu Missu bán được 281 xe trong 10 tháng và Daewoo Truck bán được tổng cộng 20 xe.

Các thương hiệu xe tải Dongvang và Daewoo thuộc họ nhà Vinamotor có doanh số rất thấp, không đáng kể so với các thương hiệu khác.

Ở nhóm xe tải nhỏ từ 5 tấn trở xuống, Suzuki vẫn chiếm ưu thế áp đảo với doanh số bán hàng của mẫu xe Super Carry Pro đạt 2.321 xe, chiếm khoảng 91% phân khúc, trong khi Missu bàn giao 231 xe tới tay khách hàng. Bên cạnh đó, với xe tải van, Suzuki EECO cũng bán được 503 xe trong 10 tháng.

Các mẫu xe tải còn lại đạt 11.649 xe. Trong đó, Isuzu đạt 9.179 xe, Hino đạt 2.470 xe. Tuy nhiên, báo cáo không phân loại cụ thể tải trọng của nhóm này.

Người Việt mua hơn 21.000 xe bán tải kể từ đầu năm

Bên cạnh xe tải chuyên dụng, phân khúc bán tải cũng đóng góp đáng kể vào thị trường phương tiện chở hàng và đa dụng. Lũy kế đầu năm đến hết tháng 10 cho thấy, Ford Ranger đạt 10.436 xe, tiếp tục dẫn đầu phân khúc, bỏ xa vị trí thứ 2 là Toyota Hilux với 6.628 xe, Mitsubishi Triton xếp thứ 3 với 3.700 xe được bàn giao và cuối cùng là Isuzu D-Max chỉ với 526 xe.

Đáng chú ý, riêng tháng 10, Toyota Hilux bán được 941 xe, nhiều hơn Ford Ranger 340 xe. Đây là diễn biến đáng chú ý trong cuộc cạnh tranh giữa hai mẫu bán tải đang dẫn đầu thị trường.

Như vậy, nếu cộng cả xe tải và xe bán tải, toàn khối VAMA bán được 57.792 xe trong 10 tháng đầu năm 2026. Trong đó, xe tải chiếm khoảng 63,2%, xe bán tải chiếm 36,8%.

Quy mô này cho thấy nhu cầu phương tiện phục vụ vận chuyển hàng hóa và kinh doanh tại Việt Nam vẫn khá lớn. Trong khi xe tải chuyên dụng là lựa chọn chủ yếu của doanh nghiệp vận tải, sản xuất và phân phối, xe bán tải còn có thêm nhóm khách hàng cá nhân nhờ tính đa dụng.