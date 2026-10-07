Xe tải mất lái lao vào nhà dân ở Thuận An, 3 người bị thương nặng

Hiện trường xe tải lao vào nhà dân (Ảnh người dân cung cấp)

Vào thời điểm trên, xe tải mang BKS: 71H-0xxx. (chưa rõ danh tính tài xế) lưu thông hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk. Khi đến đoạn trên, xe tải bất ngờ mất lái, lao vào quán tạp hóa bên đường. Hậu quả, 3 người trong một gia đình bị thương nặng.

Danh tính các nạn nhân gồm: P. T. T. N (SN 1987) bị chấn thương sọ não, chấn thương cột sống thắt lưng; P. T. T. T (SN 1989) bị gãy xương cẳng chân và N. P. H. L (SN 2022) gãy xương cánh tay, xương đùi.

Video hiện trường vụ tai nạn (Video người dân cung cấp)

Bác sỹ Nguyễn Đăng Trung, Giám đốc Trung tâm Y tế khu vực Đắk Mil cho biết, cả 3 nạn nhân đều bị thương nặng, tiên lượng xấu. Sau khi tiếp nhận, đơn vị đã tập trung cấp cứu, ổn định bệnh nhân và chuyển các bệnh nhân lên tuyến trên điều trị.

Hiện, nguyên nhân vụ tai nạn đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.