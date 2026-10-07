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Xe tải mất lái lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường làm 3 người bị thương nặng

Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái tông vào cửa hàng tạp hoá bên đường làm 3 người trong nhà bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 7/10, trên Quốc lộ 14, địa bàn thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.

Công An TP.HCM
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Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BS: 71H-01xxx. lưu thông hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk, khi đến địa điểm trên xe mất lái lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường làm 3 người bị thương nặng.

Người dân sống gần đó đã đến ứng cứu đưa 3 nạn nhân (trong đó có một trẻ 4 tuổi) đến Trung tâm y tế khu vực Đắk Mil cấp cứu.

Công an và các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn 

Hiện trường vụ tai nạn 

Lê Long

Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-tai-mat-lai-lao-vao-cua-hang-tap-hoa-ben-duong-lam-3-nguoi-bi-thuong-nang_198549.html