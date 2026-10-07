Xe tải mất lái lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường làm 3 người bị thương nặng

Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BS: 71H-01xxx. lưu thông hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk, khi đến địa điểm trên xe mất lái lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường làm 3 người bị thương nặng.

Người dân sống gần đó đã đến ứng cứu đưa 3 nạn nhân (trong đó có một trẻ 4 tuổi) đến Trung tâm y tế khu vực Đắk Mil cấp cứu.

Công an và các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.

Hiện trường vụ tai nạn