Xe tải mất lái lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường làm 3 người bị thương nặng
Chiếc xe tải đang lưu thông trên đường bất ngờ mất lái tông vào cửa hàng tạp hoá bên đường làm 3 người trong nhà bị thương nặng. Vụ tai nạn xảy ra vào lúc 9 giờ ngày 7/10, trên Quốc lộ 14, địa bàn thôn Đức Hòa, xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng.
Vào thời điểm trên, xe ô tô tải BS: 71H-01xxx. lưu thông hướng từ Lâm Đồng đi Đắk Lắk, khi đến địa điểm trên xe mất lái lao vào cửa hàng tạp hóa bên đường làm 3 người bị thương nặng.
Người dân sống gần đó đã đến ứng cứu đưa 3 nạn nhân (trong đó có một trẻ 4 tuổi) đến Trung tâm y tế khu vực Đắk Mil cấp cứu.
Công an và các cơ quan chức năng đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ vụ tai nạn.
Nguồn CA TP.HCM: http://congan.com.vn/giao-thong-24h/xe-tai-mat-lai-lao-vao-cua-hang-tap-hoa-ben-duong-lam-3-nguoi-bi-thuong-nang_198549.html