Xe tải lật, cày nát loạt hộ lan trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang

Hiện trường xe tải lật trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang. Ảnh: X.N

Ngày 19/9, xe tải biển số 29H-920.XX chạy trên cao tốc Vân Phong - Nha Trang theo hướng Bắc - Nam. Khi đến khu vực xã Nam Ninh Hòa, tỉnh Khánh Hòa, xe bất ngờ chao đảo rồi lật nghiêng xuống rãnh thoát nước dọc tuyến, đè vào taluy dương.

Tài xế cùng một người đi cùng may mắn thoát nạn. Xe tải hư hỏng nặng.

Cứu hộ được điều đến hiện trường đưa xe tải gặp nạn đi nơi khác. Ảnh: X.N

Vụ tai nạn làm hư hỏng nhiều hạng mục công trình trên tuyến, gồm 11 tấm hộ lan tôn sóng, 17 tấm đệm, 13 trụ hộ lan; một cột H2/349 bị gãy, cùng 15m lề bê tông gia cố bị hư hỏng.

Tai nạn khiến giao thông hướng Vân Phong - Nha Trang bị ảnh hưởng, các phương tiện di chuyển chậm. Tổ tuần đường phối hợp CSGT phân luồng, điều tiết giao thông và tổ chức cứu hộ.

Nguyên nhân tai nạn đang được cơ quan chức năng làm rõ.